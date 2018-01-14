به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امانوئل مکرون که ماه پیش ۴۰ ساله شد، وقتی برای اجرای نمایشی در مدرسه با معلم درام تمرین می‌کرد، شیفته او شد و این عشق آن قدر جدی بود که سرانجام این دو با وجود اختلاف سنی ۲۴ سال و مخالفت خانواده، با هم ازدواج کردند.

کتاب «بریژیت مکرون، زن آزادشده» هفته آینده منتشر می‌شود و با نقل‌قول‌هایی از همسایه این خانواده در شهر زادگاه مکرون نوشته شده است. این همسایه می‌گوید کتاب ۳۰۰ صفحه‌ای مکرون جوان را تایپ کرده بود که رمانی جسورانه بود.

البته اسامی شخصیت‌ها در آن عوض شده بود، اما ماجرای آشنایی این دو نفر را روایت می‌کرد. نقل‌قول‌های این همسایه که نامش گفته نشده توسط مجله «کلوسر» منتشر شده است.

سخنگوی دفتر مکرون از ادای توضیحی درباره این کتاب خودداری کرد.

جاه‌طلبی‌های ادبی مکرون در زمانی که مردی جوان بوده مسئله پنهانی نیست و او حداقل پیش از اینکه در دوران کمپین ریاست‌جمهوری خود کتاب «انقلاب» را بنویسد، دو اثر چاپ‌نشده دیگر به رشته تحریر درآورده بود.

او سال گذشته به مجله هفتگی «لو پوان» گفته بود به این دلیل دنبال ناشری برای آن کتاب‌های اولیه‌اش نگشته بود چون از آن‌ها رضایت کافی را نداشت. در مقاله‌ای جداگانه برای همان مجله، فیلیپ بسون نویسنده فرانسوی از او پرسید که آیا از اینکه خودش نویسنده نشده حسرت می‌خورد یا خیر که مکرون در پاسخ گفت «زندگی من هنوز به پایان نرسیده است».