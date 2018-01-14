جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و هیات رییسه کمیسیون تلفیق برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و اعضای هیات رییسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور حسن روحانی رییس جمهور و علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در دفتر رییس جمهور برگزار شد.

در این جلسه مباحث مهم مربوط به بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که مراحل پایانی رسیدگی در کمیسیون تلفیق مجلس را سپری می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت.

نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در پایان این نشست در گفتگویی اظهار داشت: با عنایت به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، اهداف مهمی همچون فقر زدایی و موضوع اشتغال که مشتمل بر ۱۲ برنامه برای اشتغال گسترده برای بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی جدید است، برنامه ریزی صورت گرفت.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به این اهداف مهم نیازمند وفاق بیشتری بین مجلس و دولت هستیم و از این رو کمیسیون تلفیق و ستاد اقتصادی دولت در این جلسه مصمم بودند که بتوانند بیشترین اثربخشی را در بودجه سال ۱۳۹۷ داشته باشند که آثار آن با یک رفاه نسبی در زندگی مردم احساس بشود.

نوبخت تصریح کرد: در سال آینده هیچ گشایشی که در سال جاری برای مردم در حال انجام است، کم نخواهد شد و همچنان آنها برای سال آینده هم در چارچوب بودجه سال ۹۷ صورت می گیرد و به اضافه اینکه کمک هایی که الان در حال ارائه آنها هستیم و سالانه بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان بین اقشار مختلف و خانوارها توزیع می شود، در سال آینده کم نخواهد شد ولی باید در کنار آنها برای بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار جوان که وارد بازار کار می شوند نیز بتوانیم شغل فراهم کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: پیش بینی دولت این است که در سال آینده حدود ۸۳۸ هزار جوان وارد بازار کار بشوند که از این تعداد ۶۳۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند و ما نه تنها باید برای این تعداد از الان فرصت شغلی ایجاد کنیم بلکه باید بتوانیم تعدادی را هم که امروز در خیل بیکاران هستند، وارد بازار کار کنیم.

وی ادامه داد : ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی در سال آینده امکان رفاه بیشتری برای خانوارها بخصوص جوانها را فراهم می کند.

نوبخت خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده هرجا وفاق بین خدمتگزاران مردم و مسئولین نظام بیشتر باشد، به نحو شایسته تری مردم از منافع آن برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه در کنار دو موضوع فقرزدایی و اشتغالزایی برای اتمام بیش از ۷۱ هزار پروژه که ۶۵ هزار پروژه آنها استانی و ۶ هزار پروژه ناتمام ملی است با روشی که از همکاری و مساعدت بخش خصوصی هم برخوردار خواهیم شد، اقدام می کنیم، گفت: صندوق توسعه ملی و نظام بانکی هم کمک می‌کنند و مصمم هستیم بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان هم برای طرح‌های ناتمام عمرانی صرف کنیم.

نوبخت تصریح کرد: این مجموعه شرایطی را برای سال ۱۳۹۷ فراهم می‌کند که ما می‌توانیم از نظر مهار نرخ تورم و هم از نظر کاهش نرخ بیکاری، هم رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد سال خوبی را از الان پیش‌بینی کنیم.