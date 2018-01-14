برد نفت مسجد سلیمان، بادران و فجر سپاسی/ نساجی باخت و سوم ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ دسته اول کشور با انجام ۹ بازی به صورت همزمان از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه برگزار شد. در یکی از دیدارهای حساس این هفته تیم صدرنشین نفت مسجد سلیمان موفق شد میهمان پایین جدولی‌اش صبای قم را با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کرده و موقعیتش در صدر جدول را حفظ کند.

بادران تیم دوم جدول هم موفق شد در بوشهر برابر میزبانش ایرانجوان به برتری قاطع ۳ بر صفر دست پیدا کند تا همچنان نزدیک ترین تعقیب کننده نفت مسجد سلیمان باشد. در دیگر دیدار حساس امروز تیم نساجی در سیرجان با شکست ۳ بر یک مواجه شد اما این تیم همچنان موقعیت خود در رده سوم جدول را حفظ کرد.

در پایان این هفته تغییراتی در جدول ایجاد شد. تیم خونه به خونه به لطف پیروزی مقابل مس تا رده چهارم جدول بالا آمد و فجر سپاسی نیز به لطف تفاضل گل بهتر به رده پنجم و همسایگی همشهری اش برق جدید شیراز رسید. در انتهای جدول نیز همچنان دو تیم راه آهن و صبای قم با اختلاف نسبت به دیگر تیم ها قرار دارند.

نتایج هفته نوزدهم لیگ دسته اول:

* نفت مسجد سلیمان ۲ - صبای قم یک

گل: حسین دوستدار و مجید ایوبی برای نفت و ابراهیم لطفی برای صبا

* فجر سپاسی ۳ - ماشین سازی صفر

گل ها: احسان جودکی - شاهین مجیدی و امین شجاعیان

* ایرانجوان صفر - بادران ۳

گل: روح الله نعمتی - حمزه خذیراوی و مهرداد رضایی

* آلومینیوم اراک صفر - مس رفسنجان صفر

* خونه به خونه ۲ - مس کرمان یک

گل ها: مهران امیری و حمید کاظمی برای خونه به خونه و احمد حسن زاده برای مس

* گل گهر سیرجان ۳ - نساجی مازندران یک

گل ها: مهرداد آوخ برای گل گهر مجتبی ممشلی برای نساجی

* راه آهن صفر - برق جدید شیراز صفر

* شهرداری تبریز ۲ - شهرداری ماهشهر یک

گل ها: رضا نجاری و علی نظری برای شهرداری تبریز و حسین مالکی برای شهرداری ماهشهر

* ملوان یک - اکسین صفر

گل: پوریا غلامی

جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان هفته نوزدهم:

۱- نفت مسجد سلیمان ۴۲ امتیاز

۲- بادران ۳۷ امتیاز

۳- نساجی ۳۳ امتیاز

۴- خونه به خونه ۳۲

۵- فجر سپاسی ۳۲ امتیاز

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۱۶- ایرانجوان ۱۸ امتیاز

۱۷ صبای قم ۱۰ امتیاز

۱۸- راه آهن ۴ امتیاز