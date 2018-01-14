به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری نشست مسئولان واعضای کمیته‌های ستاد بر گزاری سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، احکام مسئولان کمیته‌های ۱۰ گانه هم اعطاء شد.

بر اساس این گزارش دردو حکم جداگانه که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی؛ نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه صادر شده است ، مهندس عبدالرضا عابد به‌عنوان رئیس ستاد برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم و حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی به‌عنوان دبیر ستاد برگزاری این دوره از مسابقات منصوب شدند.

همچنین براساس این گزارش مهندس عبدالرضا عابد؛ رئیس ستاد برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم نیز در احکام جداگانه ای ،مسئولان کمیته‌های ۱۰ گانه این دوره از مسابقات بین المللی را به این شرح منصوب کرد.

براساس احکام صادره حسن ربیعی به عنوان مسئول کمیته مدعوین، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی،حجت الاسلام سید حسین میرخلیلی به‌عنوان مسئول کمیته پشتیبانی، محمد مومنی مسئول کمیته فناوری، سید حسین طبسی مسئول کمیته مالی، حجت‌الاسلام علی مقنی مسئول کمیته فنی، رمضان پورقاسم به‌عنوان مسئول کمیته حراست، حجت‌الاسلام شوذب شیری مسئول کمیته نظارت و ارزیابی، مسعود رحمتی به‌عنوان مسئول کمیته تشریفات و بین‌الملل و معصومه فرزانه به‌عنوان مسئول کمیته هماهنگی امور بانوان منصوب ومشغول به کار شدند.

همچنین حسن مهری به‌عنوان مسئول دبیرخانه ستاد برگزاری سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، سلمان روحی به‌عنوان مسئول کارگروه طرح و برنامه ستاد برگزاری مسابقات و حجت‌الاسلام حسین سلیمانی به‌عنوان مسئول کارگروه محتوا و مراسم این ستاد منصوب ومشغول به کارشدند. سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم از ۳۰ فروردین تا ۶ اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد.