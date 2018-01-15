به گزارش خبرگزاری مهر، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان طی مصاحبه ای با سی‌بی‌اس نیوز در پاسخ به این پرسش که «آیا مردم افغانستان فکر می‌کنند که اگر آمریکا افغانستان را ترک کند، دولت وحدت ملی افغانستان ظرف ۳ روز متلاشی می شود»، گفت: از نگاه منابع بله. این موضوع کاملا درست و بجاست. ما قادر نخواهیم بود که نیروهای امنیتی خود را بدون کمک ایالات متحده آمریکا و ظرفیت‌های این کشور برای ۶ ماه تامین کنیم.

غنی همچنین اذعان کرد که نیروهای امنیتی افغانستان بدون حضور آمریکا به طرز بی‌سابقه ای از بین می‌روند و این روند به گفته وی تا زمانی که امنیت در افغانستان برقرار شود، ادامه خواهد داشت.

رییس جمهوری افغانستان اما با تأکید بر اینکه «ما نیاز نداریم تا دیگران برای ما بجنگند»، افزود که حتی اگر نسل‌ها طول بکشد، افغانستانی ها برای تامین امنیت کشور خود تلاش خواهند کرد.

لازم به ذکر است که آمریکا ۹۰ درصد از بودجه دفاعی افغانستان را تأمین می‌کند که سالانه بیشتر از ۴ میلیارد دلار می‌شود. این کشور همچنین تاکنون حدود ۳۰ میلیارد دلار در بخش بازسازی افغانستان به مصرف رسانده است.

با این حال، اداره ویژه بازرسی کمک‌های آمریکا به بازسازی افغانستان موسوم به «سیگار» بارها از نحوه ارائه کمک‌های آمریکا به این کشور، عدم شفافیت در مصرف آنها، نداشتن بازخوردی ملموس و قابل محاسبه و نیز فساد گسترده ادارات دولتی و مؤسسات خارجی دریافت‌کننده این کمک‌ها به شدت انتقاد کرده است.

در همین حال، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد که در چارچوب سفر اعضای شورای امنیت این سازمان، در افغانستان به سر می‌برد، گفت که آمریکا با مردم افغانستان کار می‌کند و ما می‌خواهیم اصلاحات و توسعه واقعی را در این کشور مشاهده و از همکاری‌های خویش اطمینان حاصل کنیم.