غلامرضا کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۹۴/۴/۱۶ ستاد هدفمندسازی یارانهها که براساس آن قیمت محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر و ماست) در گروه اول کالاهای اولویتدار قرار گرفتهاند، گفت: با پیگیریهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش خودسرانه قیمت برخی محصولات لبنی توسط تعدادی از واحدهای تولیدکننده محصولات لبنی متوقف و قیمت محصولات مذکور به قبل از افزایش قیمتها بازگشت.
وی تصریح کرد: با توجه به لزوم جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت اقلام لبنی و لزوم اعمال، قانون موارد تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و تحت رسیدگی است.
وی با قدردانی از واحدهایی که قیمتها را به قبل برگرداندهاند و از قانون و مقررات تبعیت نمودهاند، از مصرفکنندگان درخواست کرد در صورت مواجهه با گرانفروشی هرگونه کالا و خدمات بخصوص موادلبنی و تخممرغ، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها را از طریق اطلاعرسانی به سامانه ۱۲۴، یاری نمایند.
نظر شما