بازگشت نرخ محصولات لبنی به قبل از افزایش قیمت‌ها

سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان گفت: با پیگیری‌های انجام شده، قیمت اقلام پرمصرف لبنی در اکثر برندها به قبل از افزایش قیمت‌ ها بازگشت.

غلامرضا کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۹۴/۴/۱۶ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که براساس آن قیمت محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر و ماست) در گروه اول کالاهای اولویت‌دار قرار گرفته‌اند، گفت: با پیگیری‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش خودسرانه قیمت برخی محصولات لبنی توسط تعدادی از واحدهای تولیدکننده محصولات لبنی متوقف و قیمت محصولات مذکور به قبل از افزایش قیمت‌ها بازگشت.

 وی تصریح کرد: با توجه به لزوم جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت اقلام لبنی و لزوم اعمال،  قانون موارد تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و تحت رسیدگی است.

وی با قدردانی از واحدهایی که قیمت‌ها را به قبل برگردانده‌اند و از قانون و مقررات تبعیت نموده‌اند، از مصرف‌کنندگان درخواست کرد در صورت مواجهه با گرانفروشی هرگونه کالا و خدمات بخصوص موادلبنی و تخم‌مرغ، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را از طریق اطلاع‌رسانی به سامانه ۱۲۴، یاری نمایند.

