محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها به ستاد دیه کشور اختصاص یافته است تا صرف امور آزاد سازی زندانیان مالی شود.

وی افزود: این مهم می تواند منجر به تسریع در حمایت از زندانیان مالی به ویژه زندانیان زن شود و زمینه بازگشت این گروه از زندانیان به آغوش خانواده را فراهم سازد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به دلیل تبعات اجتماعی زندانی شدن فرد به بهانه مشکلات مالی انتظار می رود این منبع با اولویت برای زنان زندانی صرف شود.

فیضی با اذعان به اینکه در خود استان اردبیل نیز زندانیان مالی متعددی در انتظار حمایت هستند، اضافه کرد: با توجه به اینکه ستاد دیه به زندانیان مالی نیازمند کمک می کند، این منبع می تواند منجر به تسریع آزادسازی زندانیان شود.

وی افزود: مشکلات مالی و از جمله چک های برگشتی منجر به بدهی افراد آبرومند می شود که به دلیل ناتوانی در پرداخت آن در زندان به سر می برند.

به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این منابع با هدف حمایت از ستاد دیه اختصاص یافته و امید می رود با صرف آن زمینه آزادسازی زندانیان بسیاری فراهم شود.