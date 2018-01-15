راه اندازی بخش جدید لیزیک مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

بهنام رضا مخصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بخش جدید لیزیک مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) با نسل جدید دستگاه عیوب انکساری راه اندازی شد.

وی با اشاره به انجام اعمال جراحی عیوب انکساری نظیر نزدیک بینی، دوربینی، آستیگماتیسم وپیرچشمی توسط این دستگاه گفت: مجربترین متخصصان وفوق متخصصان چشم کار اعمال جراحی با این دستگاه را انجام می‌دهند و با توجه به حضور پزشکان محدودیتی برای تعداد اعمال جراحی درروز وجود ندارد.

وی مهمترین ویژگی این دستگاه راصفرشدن خطای عمل دانست و افزود: افزایش سرعت عمل،راحت بودن تخت بیمار،لمسی بودن مانیتور،ابعادکوچک دستگاه ومجهزبه مکنده ذرات قرنیه جداشده ازچشم حین عمل ازدیگر ویژگیهای این دستگاه لیزیک می‌باشد.

مدیر عامل بیمارستان امام خمینی کرمانشاه گفت: بخش چشم پزشکی با ۱۱ اتاق فعال و۴۷تخت جهت بیماران بستری، درخدمت هم استانیهای عزیز می‌باشد.

مخصوصی با اشاره به تهیه آمپول اوستین برای بیماران دیابتی که مانع خونریزی شبکیه میشود افزود:به طور متوسط روزانه حدود ۷۰ تزریق آمپول اوستین درمرکز انجام میگیرد.

وی بااشاره به فعالیت ۷ فوق تخصص و ۶ فوق تخصص درمرکز امام خمینی اظهار داشت: در ۶ ماهه سال جاری ۱۰۳۲۶عمل جراحی چشم درمرکز انجام گرفته وبالاترین نوع عمل انجام شده فیکو و درجراحی سرپایی آوستین می‌باشد.

مدیر عامل بیمارستان امام خمینی مهمترین تجهیزات بخش چشم را عنوان کرد و گفت: یک دستگاه اسلیت لمپ، ایندایرکت، ۳ عدد افتالمسکوپ و نسل جدید دستگاه لیزیک که اخیرا تهیه شده بیمارستان امام خمینی راجزء مجهزترین مراکز درحوزه چشم پزشکی قرار داده است.