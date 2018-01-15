رفتار نیروی انتظامی در مواجهه با فتنه اخیر قابل تحسین بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد محمدی ری شهری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با روسای عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، دیدار کرد و ضمن خوش آمد گویی به فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، گفت: ایجاد امنیت فراگیر یکی از نکات مورد تاکید قرآن در حکومت موعود اسلام به رهبری مهدی آل محمد(عج) است که در آن همه انسان ها در هر مسلکی، غیر از معاندین و دشمنان خدا و حتی حیوانات و جانوران در امنیت کامل و فراگیر هستند، از این رو جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرتو و زمینه ساز آن حکومت جهانی می بایست در جهت تحقق و برقراری امنیت فراگیر در سرزمین ایران اسلامی تلاش کند.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در این دیدار گفت: در میان انبوه توطئه های فرهنگی، سیاسی و امنیتی دشمنان به لطف و عنایت خاص حضرت حق و تدابیر فرماندهی با تدبیر این نیرو، الحمدلله اکنون در یکی از بهترین دوره های مدیریتی نیروی انتظامی بسر می بریم که توانسته، امنیت فراگیر و آرامش را با همکاری سایر دستگاه های مسئول در کشور فراهم نماید.

عضو مجلس خبرگان رهبری، ایران اسلامی را دارای امنیتی بی بدیل نسبت به دیگر کشورهای منطقه و حتی سراسر جهان دانست و گفت: اکنون در سراسر ایران اسلامی همه مردم در آرامش و امنیت بسر می برند و باید حافظ و شکرگزار این نعمت الهی باشیم.

محمدی ری شهری دشمنی مستکبرین با نظامی که طرفدار مستضعفین جهان است را در شرایط کنونی امری طبیعی برشمرد و گفت: فتنه ای که اخیرا با هدایت آمریکا و تلاش فرزند نامشروعش اسرائیل و عوامل منافقین در کشور شکل گرفت، الحمدلله با هوشیاری و همکاری خوب مردم با نهادهای انتظامی و اطلاعاتی برطرف شد و عملکرد نیروی انتظامی نیز در این برهه قابل تحسین و حاصل تدبیر فرماندهی و همکاری عناصر خوب و تلاشگر این نهاد مهم و سرنوشت ساز بود.

محمدی ری شهری همچنین حضور روحانیون و مسئولان عقیدتی سیاسی در صحنه و همچنین هنگام عملیات فرماندهان انتظامی را نیز قابل تقدیر برشمرد و گفت: نظارت روحانیون و مسئولان عقیدتی بر حسن برخورد همکاران نیروی انتظامی در رشد و موفقیت آن بسیار اثرگذار خواهد بود.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)همچنین نوع مواجهه روحانیون با سایر همکاران خود در نیروی انتظامی را حائز اهمیت برشمرد و گفت: رفتارها باید عاطفی و دوستانه باشد و از جانب مقابل نباید حس بزرگی و مچ گیری در مواجهه با روحانیون ایجاد گردد، زیرا برخورد عاطفی معمولا نتیجه بخش و عامل جذب خواهد بود.

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث حسن رفتار و سلوک پیامبر(ص) و همچنین نوع مواجهه ایشان در اسلام آوردن عثمان ابن مظعون را الگو و نمونه جذب یک جوان باهوش و پر انرژی به اسلام برشمرد و گفت: پیامبراکرم(ص)، در یک برهه کوتاه توانست انقلاب عظیمی در عصر جاهلیت ایجاد کند و این حاصل خلق نبوی و حسن رفتار آن رسول گرامی (ص) است.

محمدی ری شهری با بیان این نکته که می بایست « راه های جذب مردم » به دین، انقلاب و نظام اسلامی را شناسایی و بر مبنای آن عمل کنیم اظهار داشت: با رفتار بدون برنامه ریزی و اقدامات ناشیانه برخی مشکلات اخلاقی و اجتماعی، با رفتار ناصحیح به پدیده های امنیتی تبدیل می شوند در صورتی که با اقدام هوشیارانه می توان به هر مشکلی در بستر مناسب خودش پرداخت و آن را برطرف کرد بدون اینکه به مشکل بزرگتری تبدیل گردد.

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث همچنین توجه به جذب حداکثری و تحمل افراد برای جذب و همراهی بیشتر آن ها با مبانی اعتقادی نظام را مساله بسیار مهمی برشمرد و با استناد به روایتی از حضرت علی (ع)، گفت از سیاست های حکومت علوی این است که دشمنان غیر معاند و فریب خورده را با آگاه سازی به دوست تبدیل نموده و به جمع دوستان نظام اسلامی بیافزائیم.

در ابتدای این دیدار رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای ارتقای سطح فرهنگی و معنوی کارکنان نیروی انتظامی و خانواده های آنان ارائه کرد.