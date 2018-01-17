اثر هنری «قرآن کشتی مطلا» رونمایی شد

به گزار خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از اثر هنری «قرآن کشتی مطلا» ظهر چهارشنبه با حضور تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در موزه حرم مطهر برگزار شد.

«قرآن کشتی مطلا» یک اثر هنری بر روی کشتی است که کل قرآن کریم از ابتدا تا انتهای آن با سوزن فولادی حک شده است.

علی اصغر موسویان از هنرمندان و خادمان آستان مقدس توانسته کل قرآن کریم را بر روی کشتی به طول سه و عرض و ارتفاع یک متر بنگارد.

این هنرمند قرآنی در سخنانی به دیدار خود با مقام معظم رهبری اشاره و اظهار داشت: بنا به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر داشتن نوآوری در آثار قرآنی توانستم بیست و سومین اثر هنری قرآنی که قرآن کشتی مطلا است را خلق کنم.

وی با بیان این که در هیچ یک از آثار هنری خود از ابزار تکراری استفاده نکرده‌ام، افزود: قرآن کشتی مطلا یک اثر هنری بر روی کشتی است که قرآن کریم با سوزن فولادی روی آن حک شده است.

گفتنی است اثر هنری «قرآن کشتی مطلا» به حرم امام حسین(ع) منتقل خواهد شد.

در این مراسم معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) نیز سخنرانی کرد.