خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: نام سید علی‌اصغر موسویان با خلاقیت منحصر به فرد در کتابت قرآن گره خورده است. این خادم افتخاری حرم حضرت معصومه(س) در طول ۲۶ سال کار حرفه‌ای ۲۳ بار قرآن را به خطوط و ابزار مختلف کتابت کرده است. آخرین کار این هنرمند نخبه، «قرآن مرقّع مطلّا» بود که پس از رونمایی توسط آیت‌الله العظمی جوادی آملی به حرم امیرالمؤمنین(ع) اهدا شد.

وی پیش از این ۳ کتاب اصلی شیعیان شامل قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را بر روی صفحات برنجی و به صورت مطلا کتابت و حکاکی کرد.

این هنرمند چیره‌دست، کار کتابت قرآن را از سال ۷۲ زمانی که دانشجو بود به نیت ۱۴ معصوم(ع) آغاز کرد. دانش آموخته رشته حقوق اسلامی ۲۳ نوع کتابت با خطوط ثلث، شکسته نستعلیق، خط نستعلیق، ریحان، دو خط و با ابزاری همچون قلم، یک تکه فلز، خودکار و ... انجام داده است. او همچنین کل قرآن کریم را با خودکار آبی و خط شکسته نوشته است.

اما شاهکار جدید موسویان کتابت قرآن کریم روی کشتی است. او می‌خواهد این اثر فاخر هنری را پس از رونمایی تقدیم حرم امام حسین(ع) کند.

با سید علی اصغر موسویان در حاشیه بازدید مدیران استان از «قرآن کشتی مطلا» به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

چه شد که انگیزه کتابت قرآن در شما به وجود آمد؟

یکی از انگیزه‌های فعالیت در عرصه کتابت قرآن کریم، عمل به توصیه و تشویق پدرم است. تلاش کردم این هنر را بدون آموزش و فقط با تمرین در خودم پرورش دهم.

همچنین در آیین رونمایی از اولین کار کتابتم که در سن ۱۷ سالگی با حضور مقام معظم رهبری انجام شد، ایشان بر نوآوری در کارهایم تأکید فرمودند و به همین دلیل به صورت شکلی در حوزه قرآنی کار کردم و قرآن را با انواع خطوط نگاشتم.

ضمن این که زندگی‌ام با قرآن گره خورده و بهره‌وری از هنر خوشنویسی فقط به خاطر عشق به قرآن است.

آثار قبلی را به چه مکان‌هایی یا افرادی هدیه کردید؟

چند قرآن کتابت ‌شده را به آستان قدس رضوی هدیه کردم. چند اثر را خدمت مقام معظم رهبری اهدا کردم که ایشان با توجه به سنت خودشان این آثار را به آستان قدس رضوی اهدا کردند. به حرم حضرت معصومه(س) و حرم شاه عبدالعظیم حسنی(ع) و اوایل امسال به حرم امیرالمؤمنین(ع) و حرم حضرت عباس(ع) نیز آثار کتابت‌ شده را اهدا کردم.

اثر «قرآن کشتی مطلا» را می‌خواهید به کجا هدیه کنید؟

این اثر عصاره ۲۶ سال فعالیت هنری من است و از همان ابتدا به نیت حرم امام حسین(ع) تصمیم گرفتم قرآن را بر روی کشتی کتابت کنم.

نحوه انتخاب و طراحی این اثر بر اساس حدیث قدسی «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاة» بود؟

بله همین طور است. روی کشتی دو کابین طراحی شده است که بر روی آن‌ها نام مقدس و جلاله «الله» و ۱۴ معصوم نقش بسته است. داخل کشتی به صورت زیبا و مرتب به وسیله لامپ‌های سبز نورپردازی شده است.

حکاکی آیات قرآنی بر روی فلز برنز خیلی مشکل است. شما از چه ایده‌ای برای سرعت بخشی در کارتان استفاده کردید؟

برای تسریع در انجام این امر دست به ابتکاری تازه زدم و آن ترکیب سوزن و قلم بود.

کمی از مشخصات این اثر هنری بگویید.

این اثر بر روی کشتی چوبی طراحی و ساخته شده و طول این اثر قریب ۳ متر است. ارتفاع اثر حدود یک متر و با نصب بادبان به طول ۳ متر می‌رسد و عرض اثر نزدیک یک متر مربع است.

جنس قرآن از فلز برنز و طلا است. در کتابت قرآن بر روی «سفینه النجاه» از دو هنر حکاکی و خوشنویسی استفاده شده و پس از حکاکی و کتابت اثر بر روی فلز مزبور به‌طور خاصی به روی کشتی نصب شده است.

نوع خط قرآن کتابت شده، نسخ است که به وسیله یک سوزن فولادی شکل حکاکی شده است. وزن تقریبی اثر حدود ۷۰ کیلو است و طبق نظر کارشناسان، این کار در نوع خود جالب و بی‌نظیر است.

مدت زمان کتابت از شروع، طراحی، ساخت، کتابت، حکاکی، نصب و چیدمان حدود یک سال و بیش از ۳ هزار ساعت به طول انجامیده است.

چه برنامه‌ای برای رونمایی و انتقال این اثر دارید؟

قرار است این اثر به رؤیت مراجع عظام تقلید برسد و پس از رونمایی به عتبه حسینی تقدیم شود. برنامه‌ریزی و رایزنی لازم برای انتقال این اثر انجام شده و حتی مسئولان عتبه حسینی در حال تدارک فضایی برای قرار دادن این اثر هستند به گونه‌ای که به بهترین شکل در معرض دید مردم قرار بگیرد.

سخن آخر؟

افتخار می‌کنم به عنوان یک شیعه ایرانی کتابت قرآن کریم را بر روی کشتی انجام دادم. نوشتن نام بنده بر روی کشتی اهمیت ندارد. فقط این نکته مهم است که مردم جهان بدانند این اثر هنری با دستان یک شیعه ایرانی کتابت شده است.