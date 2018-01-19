«آسیه در زمستان» فیلم کاملا زنانه است/ آغاز فیلمبرداری در زمستان

مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی «دریاچه ماهی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نگارش فیلمنامه «آسیه در زمستان» به پایان رسیده است، بیان کرد: بخشی از داستان این فیلم در زمستان اتفاق می افتد که ما باید قبل از پایان زمستان این بخش ها را جلوی دوربین ببریم و بعد از آن سکانس ها داخلی در بهار فیلمبرداری می شود.

وی با اشاره به اینکه طی هفته آینده برای دریافت پروانه ساخت این پروژه سینمایی اقدام می کند، افزود: تهیه کننده «آسیه در زمستان» قطعی شده است که به زودی نام وی اعلام می شود.

این کارگردان سینما بیان کرد: این فیلمنامه با کار قبلی من یعنی «دریاچه ماهی» کاملا متفاوت است و درباره نگاه جامعه به زنان است.

وی ادامه داد: «آسیه در زمستان» یک اثر کاملا زنانه است که بسیار پربازیگر و پرلوکیشن است.

دوستی در پایان گفت: براساس فیلمنامه ۲۰ بازیگر زن در این پروژه حضور دارند و این اثر سینمایی قرار است در تهران و خارج از تهران فیلمبرداری شود.