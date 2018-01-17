به گزارش خبرنگار مهر، علی بیات ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای دهه فجر در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان برنامههای متعددی برای اجرا در دهه فجر در نظر گرفته و در این ایام یادواره شهدا برگزارمی شود.
وی اظهار کرد: برای اولین بار یادواره شهدای زن در استان زنجان برگزار میشود و این برنامه نیز به یاد شهدای شهید زن برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و انقلاب استان زنجان از برگزاری غبارروبی مزار شهدا خبر داد و گفت: نصب پوستر شهدا در نقاط مختلف شهر و توزیع کتابچههایی با عنوان وصیتنامه و زندگینامه شهدا نیز از دیگر برنامههایی است که در این ایام اجرا خواهد شد.
بیات از برگزاری ۲۲ عنوان برنامه در دهه فجر در استان زنجان خبر داد و ابراز کرد: طرح تجلیل و سپاسگزاری از خانوادههای شهدا، آذینبندی قبور شهدا و نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع انقلاب اسلامی و برگزاری مسابقات قرآن کریم در رشتههای مختلف، برگزاری نمایشگاه موضوعی دهه فجر نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این ایام است.
وی از اجرای طرح پایش سلامت ایثارگران و خانواده های آنان خبر داد و گفت: این طرح نیز در قالب حضور پزشکان در منازل خانوادههای جانبازان، شهدا و ایثارگران اجرا میشود.
معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و انقلاب استان زنجان تصریح کرد: دهه فجر ایام خوبی است تا جوانان با رشادتها و دلیریها رزمندگان آشنا شوند.
بیات بر لزوم مردمی برگزار شدن برنامههای دهه فجر در استان تأکید کرد و افزود: باید برنامهها طوری تدوین شود که جوانان در این مراسمها جذب شوند چراکه امروز نگاه دشمن به جوانان است و باید بصیرت جوانان تقویت شود.
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