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۲۷ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان:

یادواره شهدای زن در استان زنجان برگزار می‌شود

یادواره شهدای زن در استان زنجان برگزار می‌شود

زنجان-معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: برای اولین بار یادواره شهدای زن در استان زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیات ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های دهه فجر در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان برنامه‌های متعددی برای اجرا در دهه فجر در نظر گرفته و در این ایام یادواره شهدا برگزارمی شود. 

وی اظهار کرد: برای اولین بار  یادواره شهدای زن در استان زنجان برگزار می‌شود و  این برنامه نیز به یاد شهدای شهید زن برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و انقلاب استان زنجان از برگزاری غبارروبی مزار شهدا خبر داد و گفت: نصب پوستر شهدا در نقاط مختلف شهر و توزیع کتابچه‌هایی با عنوان وصیت‌نامه و زندگی‌نامه شهدا نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در این ایام اجرا خواهد شد.

بیات از برگزاری ۲۲ عنوان برنامه در دهه فجر در استان زنجان خبر داد و ابراز کرد: طرح تجلیل و سپاسگزاری از خانواده‌های شهدا، آذین‌بندی قبور شهدا و نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع انقلاب اسلامی و برگزاری مسابقات قرآن کریم در رشته‌های مختلف، برگزاری نمایشگاه موضوعی دهه فجر نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

وی از اجرای طرح پایش سلامت ایثارگران و خانواده های آنان خبر داد و گفت: این طرح نیز در قالب حضور پزشکان در منازل خانواده‌های جانبازان، شهدا و ایثارگران اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و انقلاب استان زنجان تصریح کرد: دهه فجر ایام خوبی است تا جوانان با رشادت‌ها و دلیری‌ها رزمندگان آشنا شوند. 

بیات بر لزوم مردمی برگزار شدن برنامه‌های دهه فجر در استان تأکید کرد و افزود: باید برنامه‌ها طوری تدوین شود که جوانان در این مراسم‌ها جذب شوند چراکه امروز نگاه دشمن به جوانان است و باید بصیرت جوانان تقویت شود.

کد مطلب 4202741

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