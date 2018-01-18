به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کشور ترکیه از دهههای پیش موردتوجه گردشگران ایرانی بوده است و لااقل ۲۰ سال است که تورهای گردشگری کوتاهمدت پرشماری از سراسر ایران به مقصد ترکیه حرکت میکنند.
اگر از ارزان بودن تور ترکیه چشم بپوشیم و بخواهیم جاذبههای استثنایی این تور را به عنوان عامل اصلی پرمخاطببودن آن در نظر بگیریم، ناگزیریم که تورهای ترکیه را از هم تفکیک کنیم؛ البته با توجه به این که در حال حاضر تنوع تورهای ترکیه بسیار زیاد شده است، بحث را به مقایسه ۲ تور مطرح ترکیه که هتلهای ساحلی آنها زبانزد خاص و عام است، اختصاص میدهیم.
آنتالیا
بدون شک بهترین هتلهای ساحلی ترکیه در تور آنتالیا قابل جستجو هستند؛ هتلهای ۵ ستارهای که بعضاً جزو معروفترین هتلهای ساحلی جهان هستند. مجستی کلاب، گرند هابر، سی لایف فامیلی، کاروانسرای کوندو، کاروانسرای لارا، ریکسوس، تایتانیک و دهها هتل بزرگ دیگر در این شهر از مهمانها پذیرایی میکنند. از سوی دیگر سواحل مدیترانهای آنتالیا، همه ساله گردشگران زیادی را از سراسر جهان به این شهر میکشاند و این هتلهای بزرگ تجمعی از فرهنگهای مختلف هستند.
اکثر هتلهای ساحلی آنتالیا، ساحل اختصاصی دارند تا مهماها بتوانند در فضایی خصوصیتر و دوستانهتر، تفریحات آبی دریایی را تجربه کنند. جشنهای مداوم لب ساحل، از دیگر جاذبههاییست که هتلهای ساحلی آنتالیا را برای گردشگران جذاب میکند و از آن جایی که معمولاً این هتلها U-ALL هستند، تمام خوراکیها و نوشیدنیها به رایگان در اختیار مهمانهایشان قرار میگیرند.
به همین خاطر است که معمولاً به گردشگران توصیه میشود که در تور آنتالیا یکی از این هتلهای برزگ را انتخاب کنند؛ چرا که شهر آنتالیا جاذبههای به مراتب کمتری نسبت به شهرهای توریستی ترکیه نظیر استانبول دارد و اکثر گردشگران خارجی، تمام وقت خود را به استراحت در هتل اختصاص میدهند.
کوش آداسی
یکی دیگر از تورهایی که کسب تجربههای عالی در آن تا حد زیادی به انتخاب محل اقامت بستگی دارد، تور کوشآداسی است. هتلهای ساحلی این تور هم شهرت جهانی دارند و تقریباً تمام آنها سواحل اختصاصی دارند. سوئیتهای تانتاش، کاریزما دلوکس، کرومار، فانتازیا دلوکس، دابل تری بای هیلتون، پاینبی، لو بلو و چندین هتل ۵ ستاره بزرگ دیگر این شهر ساحلی قرار گرفتهاند.
نکته مهمتر در مورد تور کوشآداسی این است که فضای این تور کاملاً ساحلی است و معمولاً در تمام سواحل شهر، گردشگران خارجی در حال پایکوبی و آبتنی هستند. اما نسبت به آنتالیا، تور کوش آداسی جاذبههای طبیعی و تاریخی جالبی را هم به گردشگران هدیه میکند. این موضوع سبب میشود که گردشگران بتوانند تا حدودی از فضای هتل فاصله بگیرند و به گشت و گذار در فضای شهر و اطراف آن بپردازند. اتفاقی که شاید در تور آنتالیا تنها برای خرید از مراکز تجاری رخ بدهد.
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