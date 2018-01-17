تصویب لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در مجلس عوام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) پس از بحث های فراوان سرانجام به تصویب نمایندگان مجلس عوام انگلیس رسید.

بر این اساس نمایندگان مجلس عوام با تصویب این رای آن را به مجلس اعیان فرستاده اند.

گفتنی است لایحه کلی دولت «ترزا می» نخست وزیر انگلیس برای «برگزیت» اواخر آذر ماه در یک مراسم رأی گیری در پارلمان این کشور، با مخالفت جدی قانونگذارانی روبرو شد که خواهان اِعمال تغییراتی در این طرح بودند.

در این رأی گیری، ۳۰۹ تن از اعضای پارلمان انگلیس (در برابر ۳۰۵ رأی مخالف) به نفع اصلاحیه ای رأی دادند که به قانونگذاران برای نظارت بر توافق نهایی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اختیار و قدرت عمل بیشتری می دهد.