محمدمهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به میزبانی رقابتهای کشوری آلیش در میامی، تأکید کرد: اولین جلسه برنامهریزی برای میزبانی مسابقات کشوری کشتی آلیش در شهرستان برگزارشده و همه مقدمات برای میزبانی این رقابتها در روزهای پایانی بهمنماه آمده است.
وی افزود: در این دوره از مسابقات بیش از۲۰۰ آلیش کار از ۲۲ استان کشور حضور خواهند داشت و سعی شده تا این مسابقات با بهترین معیار در شهرستان برگزار شود.
فرماندار میامی بابیان اینکه عوامل اجرایی این رقابتها ساماندهی شدهاند، تأکید کرد: باید سعی شود تا میزبانی میامی درشان مردم آلیش دوست این شهرستان باشد چراکه این خطه مهد کشتی و جودوی استان سمنان است و باید استانداردهای لازم را به اجرا بگذارد.
وی بابیان اینکه مسئولان کشوری، استانی و نماینده مجلس شورای اسلامی برای نخستین روز از این رقابتها نیز دعوت میشوند، تأکید کرد: امیدواریم با اجرای برنامههای فاخر بتوانیم به این رقابتها غنا ببخشیم.
فرماندار میامی افزود: این رقابتها همچنین فرصتی است تا میامی و داشتههای آن به منصه ظهور و بروز گذاشته شود.
کریمی گفت: حضور مسئولان کشوری، ورزشکاران و اصحاب رسانه در میامی فرصتی استثنایی است تا با بهرهگیری از نیروی انسانی مستعدی که شهرستان دارد، نسبت به توسعه گردشگری، صنایعدستی، داشتههای معنوی و فرهنگی این منطقه و همچنین فرهنگ بومی به مردم شناسانده شود.
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