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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۹:۰۹

فرماندار میامی:

میامی میزبان رقابت‌های ملی آلیش می‌شود

میامی میزبان رقابت‌های ملی آلیش می‌شود

میامی - فرماندار میامی این شهرستان را قطب کشتی‌های محلی استان سمنان دانست و گفت: میزبانی از رقابت‌های کشوری آلیش در نیمه دوم بهمن‌ماه ۹۶ بر عهده میامی خواهد بود.

محمدمهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به میزبانی رقابت‌های کشوری آلیش در میامی، تأکید کرد: اولین جلسه برنامه‌ریزی برای میزبانی مسابقات کشوری کشتی آلیش در شهرستان برگزارشده و همه مقدمات برای میزبانی این رقابت‌ها در روزهای پایانی بهمن‌ماه آمده است.

وی افزود: در این دوره از مسابقات بیش از۲۰۰ آلیش کار از ۲۲ استان کشور حضور خواهند داشت و سعی شده تا این مسابقات با بهترین معیار در شهرستان برگزار شود.

فرماندار میامی بابیان اینکه عوامل اجرایی این رقابت‌ها ساماندهی شده‌اند، تأکید کرد: باید سعی شود تا میزبانی میامی درشان مردم آلیش دوست این شهرستان باشد چراکه این خطه مهد کشتی و جودوی استان سمنان است و باید استانداردهای لازم را به اجرا بگذارد.

وی بابیان اینکه مسئولان کشوری، استانی و نماینده مجلس شورای اسلامی برای نخستین روز از این رقابت‌ها نیز دعوت می‌شوند، تأکید کرد: امیدواریم با اجرای برنامه‌های فاخر بتوانیم به این رقابت‌ها غنا ببخشیم.

فرماندار میامی افزود: این رقابت‌ها همچنین فرصتی است تا میامی و داشته‌های آن به منصه ظهور و بروز گذاشته شود.

کریمی گفت: حضور مسئولان کشوری، ورزشکاران و اصحاب رسانه در میامی فرصتی استثنایی است تا با بهره‌گیری از نیروی انسانی مستعدی که شهرستان دارد، نسبت به توسعه گردشگری، صنایع‌دستی، داشته‌های معنوی و فرهنگی این منطقه و همچنین فرهنگ بومی به مردم شناسانده شود.

کد مطلب 4203159

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