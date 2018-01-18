محمدمهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به میزبانی رقابت‌های کشوری آلیش در میامی، تأکید کرد: اولین جلسه برنامه‌ریزی برای میزبانی مسابقات کشوری کشتی آلیش در شهرستان برگزارشده و همه مقدمات برای میزبانی این رقابت‌ها در روزهای پایانی بهمن‌ماه آمده است.

وی افزود: در این دوره از مسابقات بیش از۲۰۰ آلیش کار از ۲۲ استان کشور حضور خواهند داشت و سعی شده تا این مسابقات با بهترین معیار در شهرستان برگزار شود.

فرماندار میامی بابیان اینکه عوامل اجرایی این رقابت‌ها ساماندهی شده‌اند، تأکید کرد: باید سعی شود تا میزبانی میامی درشان مردم آلیش دوست این شهرستان باشد چراکه این خطه مهد کشتی و جودوی استان سمنان است و باید استانداردهای لازم را به اجرا بگذارد.

وی بابیان اینکه مسئولان کشوری، استانی و نماینده مجلس شورای اسلامی برای نخستین روز از این رقابت‌ها نیز دعوت می‌شوند، تأکید کرد: امیدواریم با اجرای برنامه‌های فاخر بتوانیم به این رقابت‌ها غنا ببخشیم.

فرماندار میامی افزود: این رقابت‌ها همچنین فرصتی است تا میامی و داشته‌های آن به منصه ظهور و بروز گذاشته شود.

کریمی گفت: حضور مسئولان کشوری، ورزشکاران و اصحاب رسانه در میامی فرصتی استثنایی است تا با بهره‌گیری از نیروی انسانی مستعدی که شهرستان دارد، نسبت به توسعه گردشگری، صنایع‌دستی، داشته‌های معنوی و فرهنگی این منطقه و همچنین فرهنگ بومی به مردم شناسانده شود.