هدفگذاری پرداخت ۲۰ هزار فقره تسهیلات جوانی جمعیت و ازدواج در سال ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست کارگروه جوانی جمعیت استان، ضمن تقدیر از عملکرد دستگاههای اجرایی در سال گذشته، به تشریح برنامههای پیشرو برای افزایش نرخ باروری پرداخت.

وی با اشاره به آمارهای ارائهشده در این جلسه گفت: خوشبختانه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد نسبتاً خوبی در حوزه جوانی جمعیت داشتیم که میانگین عملکرد بانکها قابل قبول بود و تعداد پرداختیهای ما به حدود ۸ هزار و ۹۰۰ نفر افزایش پیدا کرد، گرچه برخی بانکها عملکرد کاهشی داشتند، اما در مجموع رضایتبخش بود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت ایجاد تحرک بیشتر در سال جدید، بیان کرد: امسال برای ۱۲ بانک اصلی استان، هدفگذاری خود را بر روی ۱۰ هزار فقره وام ازدواج و ۱۰ هزار فقره وام جوانی جمعیت قرار داده ایم که از بانکها می خواهیم حداکثر تلاش خود را برای پرداخت به متقاضیان ثبتنامی به کار گیرند و پرداخت ها را به حداقل ممکن برسانند.

وی خطاب به مسئولان بانکی استان افزود: اگر سامانهای بسته است، نامه بدهید تا پیگیری کنیم و اگر لازم شد، شخصاً با مسئولان کشوری می نشینیم زیرا مسئله جمعیت برای ما بسیار جدی است و سپرده های ما به مراتب پایین تر از سهمیه جمعیتی است، بنابراین باید از سهم ملی استفاده کنیم.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، برای بانکهای خصوصی نیز سهم جداگانه ای در نظر گرفت و تصریح کرد: برای بانک های خصوصی نیز عدد ۲ هزار فقره را به عنوان هدفگذاری در نظر می گیریم و ملاک عمل ما برای امسال، پیگیری جدی خانم محمدحسینی در این حوزه است.

وی با اشاره به ارزیابی های انجام شده در سال گذشته، اظهار کرد: نباید همه پیشرفت را ناشی از اقدامات این کارگروه بدانیم، اما شواهد نشان میدهد نرخ رشد جمعیت در استان نسبت به سال ماقبل آن، رشد خوبی داشته است و این یعنی اگر سیاست های قانون جوانی جمعیت به صورت همه جانبه پیگیری شود، می توانیم به بازنگری مثبت در نرخ زادولد و باروری دست یابیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب و دولت، از همه اعضای کارگروه خواست تا نقش آفرینی مؤثر خود را در جهت توسعه استان و اجرای دقیق قوانین جوانی جمعیت ادامه دهند و گفت: برای همه شما در این مسیر سخت اما بسیار مفید و سازنده، آرزوی موفقیت دارم.