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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

ابراهیمی: روند تسویه‌حساب فروشگاه‌های طرح کالابرگ به‌ زودی عادی می‌شود

ابراهیمی: روند تسویه‌حساب فروشگاه‌های طرح کالابرگ به‌ زودی عادی می‌شود

کرمان- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: روند تسویه‌حساب فروشگاه‌های طرح کالابرگ در استان کرمان به‌ زودی به حالت عادی باز می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان کرمان اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح، تسویه‌ حساب با فروشگاه‌های طرف قرارداد در اغلب دوره‌ها به‌صورت منظم و در چارچوب زمان‌بندی‌های تعیین‌شده انجام شده و همین موضوع موجب جلب اعتماد و رضایت فروشگاه‌ها و استقبال گسترده مردم از طرح شده است.

وی، با بیان اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه تأمین امنیت غذایی خانوارها است، افزود: خوشبختانه همراهی مردم، مشارکت مسئولانه اصناف و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی و عوامل اجرایی طرح، زمینه ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف را فراهم کرده و رضایت قابل توجهی در میان خانوارهای مشمول ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ضمن قدردانی از همکاری و صبوری اصناف و فروشگاه‌های استان، گفت: فروشندگان و واحدهای صنفی همواره با احساس مسئولیت اجتماعی در کنار دولت و مردم بوده‌اند و نقش مؤثری در موفقیت این طرح ملی ایفا کرده‌اند که شایسته تقدیر است.

ابراهیمی، با اشاره به برخی تأخیرهای اخیر در تسویه‌حساب فروشگاه‌ها تصریح کرد: این موضوع عمدتاً ناشی از برخی اختلالات بانکی، نرم‌افزاری و فرآیندهای فنی در سطح ملی بوده و خوشبختانه با پیگیری مستمر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه‌های همکار، بانک‌های عامل، شرکت‌های پشتیبان و سایر مجموعه‌های مرتبط، اقدامات لازم برای رفع مشکلات، ارتقای زیر ساخت‌های فنی و تأمین اعتبارات مورد نیاز با جدیت در حال انجام است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان افزود: در کنار این اقدامات، برخی فروشگاه‌ها نیز لازم است نسبت به انجام به‌روزرسانی‌های فنی، تکمیل الزامات و رعایت دستورالعمل‌های اجرایی اقدام کنند تا امکان ادامه فعالیت آنان در طرح و بهره‌مندی از خدمات مربوطه بدون وقفه فراهم باشد.

وی تأکید کرد: اجرای موفق طرح کالابرگ الکترونیکی حاصل همدلی، همکاری و کار جمعی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های پشتیبان، اصناف و فروشگاه‌های استان است و استمرار این هم‌افزایی می‌تواند زمینه ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم را فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در پایان با اطمینان‌بخشی به فروشگاه‌های طرف قرارداد خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، روند تأمین اعتبار و رفع موانع موجود در حال انجام است و انتظار می‌رود تسویه‌حساب مطالبات فروشگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

ابراهیمی، گفت: از همه بانک‌های عامل، شرکت‌های پشتیبان، اتحادیه‌های صنفی و فروشگاه‌های همکار نیز انتظار می‌رود همچون گذشته با حفظ روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری، در استمرار اجرای این طرح ملی و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم مشارکت فعال داشته باشند.

وی افزود: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ضمن انجام بازرسی‌های مستمر از فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی در سراسر استان کرمان، نظارت و پیگیری مستمر فرآیند تسویه‌حساب فروشگاه‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است تا با رفع موانع احتمالی، پرداخت مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و ارائه خدمات به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: این اداره‌ کل با تعامل مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط، مشکلات احتمالی را رصد و پیگیری کرده و از حقوق فروشندگان و بهره‌مندی مطلوب شهروندان از خدمات طرح صیانت می‌کند.

کد مطلب 6892769

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