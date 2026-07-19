به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان کرمان اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح، تسویه‌ حساب با فروشگاه‌های طرف قرارداد در اغلب دوره‌ها به‌صورت منظم و در چارچوب زمان‌بندی‌های تعیین‌شده انجام شده و همین موضوع موجب جلب اعتماد و رضایت فروشگاه‌ها و استقبال گسترده مردم از طرح شده است.

وی، با بیان اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه تأمین امنیت غذایی خانوارها است، افزود: خوشبختانه همراهی مردم، مشارکت مسئولانه اصناف و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی و عوامل اجرایی طرح، زمینه ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف را فراهم کرده و رضایت قابل توجهی در میان خانوارهای مشمول ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ضمن قدردانی از همکاری و صبوری اصناف و فروشگاه‌های استان، گفت: فروشندگان و واحدهای صنفی همواره با احساس مسئولیت اجتماعی در کنار دولت و مردم بوده‌اند و نقش مؤثری در موفقیت این طرح ملی ایفا کرده‌اند که شایسته تقدیر است.

ابراهیمی، با اشاره به برخی تأخیرهای اخیر در تسویه‌حساب فروشگاه‌ها تصریح کرد: این موضوع عمدتاً ناشی از برخی اختلالات بانکی، نرم‌افزاری و فرآیندهای فنی در سطح ملی بوده و خوشبختانه با پیگیری مستمر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه‌های همکار، بانک‌های عامل، شرکت‌های پشتیبان و سایر مجموعه‌های مرتبط، اقدامات لازم برای رفع مشکلات، ارتقای زیر ساخت‌های فنی و تأمین اعتبارات مورد نیاز با جدیت در حال انجام است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان افزود: در کنار این اقدامات، برخی فروشگاه‌ها نیز لازم است نسبت به انجام به‌روزرسانی‌های فنی، تکمیل الزامات و رعایت دستورالعمل‌های اجرایی اقدام کنند تا امکان ادامه فعالیت آنان در طرح و بهره‌مندی از خدمات مربوطه بدون وقفه فراهم باشد.

وی تأکید کرد: اجرای موفق طرح کالابرگ الکترونیکی حاصل همدلی، همکاری و کار جمعی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های پشتیبان، اصناف و فروشگاه‌های استان است و استمرار این هم‌افزایی می‌تواند زمینه ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم را فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در پایان با اطمینان‌بخشی به فروشگاه‌های طرف قرارداد خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، روند تأمین اعتبار و رفع موانع موجود در حال انجام است و انتظار می‌رود تسویه‌حساب مطالبات فروشگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

ابراهیمی، گفت: از همه بانک‌های عامل، شرکت‌های پشتیبان، اتحادیه‌های صنفی و فروشگاه‌های همکار نیز انتظار می‌رود همچون گذشته با حفظ روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری، در استمرار اجرای این طرح ملی و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم مشارکت فعال داشته باشند.

وی افزود: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ضمن انجام بازرسی‌های مستمر از فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی در سراسر استان کرمان، نظارت و پیگیری مستمر فرآیند تسویه‌حساب فروشگاه‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است تا با رفع موانع احتمالی، پرداخت مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و ارائه خدمات به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: این اداره‌ کل با تعامل مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط، مشکلات احتمالی را رصد و پیگیری کرده و از حقوق فروشندگان و بهره‌مندی مطلوب شهروندان از خدمات طرح صیانت می‌کند.