تبدیل مرکز توانمندسازی شهرداری به هاب سلامت روان

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمس احسان، در جریان بازدید تخصصی از مرکز توانمندسازی و مشاوره سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، از تبدیل این مجموعه به مرکز جامع توانمندسازی روانی و خودمراقبتی خبر داد.

در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران سازمان و نمایندگان دانشگاه‌های مجری پروژه انجام شد، وی با تأکید بر ضرورت اعمال رویکردهای علمی و روان‌شناختیِ مبتنی بر شواهد در سیستم مدیریت شهری اظهار داشت: مدیریت آسیب‌های اجتماعی بدون توجه به زیرساخت‌های سلامت روان، ابتر خواهد ماند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این مرکز مأموریت دارد تا به‌عنوان هاب مرکزی، خدمات یکپارچه و تخصصیِ خودمراقبتی را نه تنها به جامعه آسیب‌دیده، بلکه به کارکنان مجموعه مدیریت شهری که در خط مقدم مواجهه با بحران‌ها هستند، ارائه دهد.

رئیس کمیته اجتماعی شورا خاطرنشان کرد: حضور شرکای دانشگاهی در این طرح، ضامن کیفیت، استمرار و اثربخشی مداخلات است. رویکرد ما در شورای شهر، گذر از برنامه‌های مقطعی و استقرار سیستم‌های حمایتی پایدار است تا تاب‌آوری روانی کارکنان و جامعه هدف به شکل معناداری افزایش یابد و این مرکز به الگویی کارآمد در سطح مناطق تبدیل شود.