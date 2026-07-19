به گزارش خبرگزاری مهر،احمد حمزه‌زاده روز یکشنبه با اشاره به آغاز عملیات مرمت و باززنده‌سازی بازار کلاه‌فروشان (بوهچی‌بازار) اظهار کرد: این عملیات که با پیگیری‌های نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس از روز یکشنبه ۲۸ تیرماه آغاز شده شامل مرمت و باززنده‌سازی ۱۶ دهانه از پایه‌ها و طاق‌های فروریخته این بخش از بازار جهانی تبریز است؛ اقدامی که زیر نظر کارشناسان پایگاه میراث جهانی بازار تبریز و دفتر فنی اداره‌کل، بر پایه اصول مرمت علمی و با استفاده از مصالح بومی و همگون با ساختار تاریخی انجام می‌شود.

وی با اشاره به پیشینه این بخش از بازار افزود: این قسمت در سال ۱۳۴۹ تخریب شده بود و اکنون پس از انجام مطالعات فنی، مستندسازی و طراحی بر مبنای شواهد تاریخی، باززنده‌سازی آن با همان الگوی اصیل معماری بازار در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن حفظ اصالت اثر، پیوستگی کالبدی این بخش ارزشمند نیز بازیابی شود.

مدیر کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان‌شرقی بازار جهانی تبریز را فراتر از یک بنای تاریخی توصیف کرد و گفت: بازار تبریز مجموعه‌ای از تاریخ، فرهنگ، هنر، شیوه‌های معیشت و تعاملات اجتماعی است که در قالب یک اثر ثبت جهانی تداوم یافته و ارزش آن تنها به معماری با شکوهش محدود نمی‌شود و حیات آن با حضور مردم، فعالیت اقتصادی و استمرار سنت‌های اجتماعی معنا پیدا می‌کند.

حمزه‌زاده با تاکید بر نقش فرهنگ در پایداری جوامع اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داد که فرهنگ، هویت و سرمایه اجتماعی از مهمترین عوامل ایستادگی ملت‌هاست و میراث‌ فرهنگی بخشی از همین پشتوانه هویتی است که حفظ آن به معنای پاسداری از حافظه تاریخی ملت است.

مدیر کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان‌شرقی بیان داشت: برنامه‌های حفاظت، مرمت و باززنده‌سازی بازار جهانی تبریز با همین رویکرد استمرار فرهنگ، اقتصاد و زندگی شهری دنبال می‌شود، بنابراین تمامی اقدامات اجرایی با رعایت دقیق موازین حفاظتی، حفظ اصالت اثر و صیانت از ارزش‌های ثبت جهانی این مجموعه انجام خواهد شد.