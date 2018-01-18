به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اردبیل تصریح کرد: نوع نگاه به سرمایهگذار و سرمایهگذاری هنوز در نزد برخی مدیران استان مثبت نیست.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد یکی از مشکلات عمده در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی مشکلات فرهنگی است و نوع نگاه منفی برخی مدیران مانع از آن میشود که سرمایهگذاری رونق مطلوب داشته باشد.
خدادادی متذکر شد: به عنوان مثال به جای حمایت از سرمایهگذاری، برخی مدیران قوانین را به زیان سرمایهگذار تفسیر میکنند و در نتیجه مانع از تحقق آن میشوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: در برخی مواقع بیتوجهی به قوانین نیز دیده میشود که بیشک دستگاه قضایی با مانع تراشان و مدیرانی که سنگاندازی میکنند، برخورد خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بیکاری یکی از دغدغههای جدی در استان است، اضافه کرد: ریشه بسیاری از بزهها به بیکاری بازمیگردد و برای مهار آن تمامی دستگاهها باید برای ایجاد اشتغال همت کنند.
خدادادی با تأکید به اینکه تبعات بیتوجهی به این مسئله و افزایش بیکاری در جامعه اثرات سو اجتماعی را به دنبال دارد، اضافه کرد: انتظار ما این است که مدیران دستگاهها جرئت و جسارت لازم برای حمایت از سرمایهگذاری که قصد اشتغالزایی دارد را داشته و به قوانین پایبند باشند.
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