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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

معاون دادگستری اردبیل:

نگاه منفی برخی مدیران اردبیل به سرمایه‌گذاری مانع از تحقق آن است

نگاه منفی برخی مدیران اردبیل به سرمایه‌گذاری مانع از تحقق آن است

اردبیل – معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: نگاه منفی برخی مدیران این استان به سرمایه‌گذاری یکی از موانع اصلی تحقق آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی صبح پنج‌شنبه در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اردبیل تصریح کرد: نوع نگاه به سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری هنوز در نزد برخی مدیران استان مثبت نیست.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مشکلات عمده در مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مشکلات فرهنگی است و نوع نگاه منفی برخی مدیران مانع از آن می‌شود که سرمایه‌گذاری رونق مطلوب داشته باشد.

خدادادی متذکر شد: به عنوان مثال به جای حمایت از سرمایه‌گذاری، برخی مدیران  قوانین را به زیان سرمایه‌گذار تفسیر می‌کنند و در نتیجه مانع از تحقق آن می‌شوند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: در برخی مواقع بی‌توجهی به قوانین نیز دیده می‌شود که بی‌شک دستگاه قضایی با مانع تراشان و مدیرانی که سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بیکاری یکی از دغدغه‌های جدی در استان است، اضافه کرد: ریشه بسیاری از بزه‌ها به بیکاری بازمی‌گردد و برای مهار آن تمامی دستگاه‌ها باید برای ایجاد اشتغال همت کنند.

خدادادی با تأکید به اینکه تبعات بی‌توجهی به این مسئله و افزایش بیکاری در جامعه اثرات سو اجتماعی را به دنبال دارد، اضافه کرد: انتظار ما این است که مدیران دستگاه‌ها جرئت و جسارت لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری که قصد اشتغال‌زایی دارد را داشته و به قوانین پایبند باشند.

کد مطلب 4203176
محمد میرزایی ناطق

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