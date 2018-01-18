کاخ سفید: درهای مذاکره به روی کره شمالی باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جان کلی» رئیس بخش کارکنان کاخ سفید در گفتگوی اخیر اختصاصی خود با فاکس نیوز گفت که واشنگتن همچنان کانال های ارتباطی برای مذاکره بر سر فعالیت های هسته ای و موشکی کره شمالی را با این کشور باز نگه داشته و از مسیر درهای باز برای گفتگو میان دو طرف فاصله نگرفته است.

بر اساس این گزارش، «جان کلی» گفت: ما باید با این مرد (رهبر کره شمالی) معامله کنیم. وی نمی تواند تسلیحات هسته ای با قابلیت دسترسی به آمریکا را در اختیار داشته باشد. چنین اتفاقی نمی تواند رخ دهد.

وی در عین حال از پاسخ به این سوال مجری شبکه فاکس نیوز که آیا ترامپ به صورت مستقیم با کیم جونگ اون تماس داشته یا خیر طفره رفت.

لازم به ذکر است نشریه وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، ترامپ اعلام کرده بود که روابط خوبی با رهبر کره شمالی دارد. مطلبی که رئیس جمهور آمریکا کمی بعد آن را انکار کرد و گفت منظورش از عنوان این مساله این بوده که می تواند روابط خوبی با کیم جونگ اون داشته باشد.