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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

فرماندار ویژه تنکابن اعلام کرد:

پرداخت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا در تنکابن

پرداخت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا در تنکابن

تنکابن - معاون استاندار و فرماندار ویژه تنکابن از پرداخت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو صبح پنجشنبه در شورای اداری شهرستان بابیان اینکه دستگاه‌های اجرایی موازی کاری را کنار بگذرانند، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در جهت کاهش بروکراسی اداری  و رفع موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران تلاش کنند.

حسینی جو افزود: موضوع اشتغال باید جدی گرفته‌شده و همه واحدهای صنفی و تجاری و ... موظف هستند  در ایجاد اشتغال اهتمام لازم را داشته باشند.

وی بابیان اینکه درزمینهٔ اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی ، تاکنون  تسهیلات زیادی از سوی ادارات بهزیستی و کمیته امداد به متقاضیان اعطا شد، اضافه کرد: مبلغ ۵ میلیارد تومان از سوی کمیته امداد و مبلغ دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از سوی بهزیستی به متقاضیان تسهیلات پرداخت‌شده است و نیازمند نظارت مدیران بوده تا در ایجاد اشتعال هزینه شود.

حسینی جو بابیان اینکه مجموعاً ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در تنکابن پرداخت‌شده است ، اظهار داشت: موضوع مهمی که در این بخش قابل‌توجه است ،  بخش خدمات بوده و حمایت از بخش‌های خدماتی می‌تواند اشتغال‌زایی  را توسعه دهد و اصناف و بازاریان عنایت ویژه به این بخش داشته باشند.

فرماندار ویژه تنکابن با  اشاره به فرارسیدن دهه فجر و اغتشاشات اخیر  ، خاطرنشان کرد: مدیران ، در اجرای درست برنامه‌های دهه فجر و تبیین سیاست‌های عمومی نظام کوشا باشند و واقعیت‌های جامعه را با مردم در میان بگذارند.

 این مسئول، ارائه عملکرد از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌طور جداگانه را مهم دانست و اظهار داشت:  عملکرد دستگاه‌های باید به‌گونه‌ای باشد که مردم نشاط اجتماعی و عدالت را در جامعه لمس کنند.

وی همچنین با تأکید برافزایش امنیت فیزیکی در ادارات ، از روسای  دستگاه‌های اجرایی خواست تا این موضوع را جدی بگیرند و تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی باید منطبق بر شرایط جامعه بوده و بر این اساس هماهنگ شود.

کد مطلب 4203216

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