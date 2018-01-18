موافقت اصولی احداث ۴۹ مجتمع خدماتی در آذربایجان غربی صادر شد

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ مجتمع خدماتی بین راهی در استان در حال بهره برداری است افزود: مراحل ساخت ۲۱ مجتمع نیز آغاز شده که در تعدادی از آنها در ماه های آتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: علی اکبری اظهارداشت: امسال احداث مجتمع های خدماتی ـ رفاهی بین راهی در جاده های کشور به منظور ساماندهی خدمات بین راهی جاده ای و افزایش رفاه رهگذران جاده ها مورد توجه قرار گرفته است.

علی اکبری افزود: قابلیت های بالقوه بسیاری در این مجتمع ها نهفته هست که می توان از آنها در جهت نیل به اهداف بزرگتری همچون توسعه و توازن منطقهای بهره برد و از سوی دیگر در نظر گرفتن نقشهای جدید برای این مجتمع ها ضمن آنکه می تواند گام مهمی درجهت توسعه پایدار مناطق تلقی شود.

مدیرکل راهداری و جمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از نصب ۲۶ دستگاه تردد شمار جدید در محورهای ارتباطی استان خبر داد و اظهارداشت: امسال با نصب ۲۶ دستگاه تردد شمار جدید، تعداد دستگاه های موجود به ۸۸ دستگاه رسیده است که بهره برداری از آن ها برای مدیریت بهتر راهها تاثیربسزایی دارد.

علی اکبری اضافه کرد: قابلیت ارائه اطلاعاتی همچون تعداد خودروهای عبوری، میانگین، بیشترین و کمترین سرعت وسایل نقلیه، فواصل میان خودروها و در حالت‌های خاص دسته بندی وسایل نقلیه به کلاس‌های مختلف را به کاربر داراست.

وی سامانه های ترددشمار جاده ای را پله زیرین حمل و نقل هوشمند عنوان کرد و گفت: با بهره مندی از این سامانه ها نهادهای دولتی و غیردولتی، با داشتن آمارها و گزارش‌های مربوطه می‌توانند از سایر روش‌ها برای هوشمند سازی سامانه‌های ترابری استفاده کنند.​