کشف ۵۷۵ کیلوگرم تریاک در کرمانشاه /انهدام یک باند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار منوچهر امان اللهی از کشف ۵۷۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و انهدام یک باند در این زمینه خبر داد و گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی از فعالیت یک باند بزرگ قاچاق موادمخدر با خبر شدند و اعضای باند را تحت نظر قرار دادند.

وی افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال یک محموله بزرگ مواد مخدر از استان های جنوبی کشور به کرمانشاه با خبر شدند و در نهایت محموله مورد نظر را که به وسیله یک دستگاه تریلر در حال جابجایی بود، در پلیس راه کرمانشاه به همدان متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه قاچاقچیان موا مخدر را به صورت ماهرانه ای در کف تریلر جاسازی کرده بودند، گفت: از کامیون مورد نظر ۵۷۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شده است.

سردار امان اللهی ادامه داد: ماموران تا کنون ۲ نفر از اعضای اصلی این باند را دستگیر کرده اند و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور شناسایی و دستگیری دیگر اعضای باند در دستور کار است.

وی یادآور شد: متهمان دستگیر شده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.