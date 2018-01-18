به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین اکسپرس، مقامات سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند اعلام کردند که دهلی نو موشک بالستیک دوربرد آگنی۵ (Agni-V) با قابلیت حمل کلاهک هسته ای و برد ۵ هزار کیلومتری را از جزیره «عبدالکلام» واقع در سواحل «اودیسا»، با موفقیت آزمایش کرده است.

این چهارمین پرتاب موفق موشک آگنی ۵ است. هند آخرین بار در دسامبر ۲۰۱۶(آذر ۱۳۹۵) موشک آگنی ۵ را آزمایش کرده بود. آزمایش های این موشک در سال های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ نیز با موفقیت انجام شده بود.

آزمایش های مختلف بر روی موشک آگنی ۵ از چند سال پیش در حال انجام بوده و پس از اتمام این آزمایش ها، این موشک در اختیار نیروهای مسلح هند قرار می گیرد.

«نیرمالا سیتارامان» وزیر دفاع هند نیز اعلام کرد که پرتاب آزمایشی این موشک بالستیک با موفقیت همراه بوده است. اما هنوز مشخص نیست که تمام آزمایش‌های مربوط به این موشک با موفقیت صورت گرفته است یا خیر.

اگر این آزمایش موشکی با موفقیت انجام شده باشد، هند ششمین کشور دارای موشک بالستیک دوربرد در جهان خواهد بود.

آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس دارای موشک بالستیک دور برد در جهان هستند. از دیدگاه کارشناسان، هند موشک‌های کوتاه برد «پریسوی»، «دهانوش» و «آگنی۱» را علیه پاکستان و موشک های بلندبرد «آگنی۴» و «آگنی۵» را علیه چین طراحی و تولید کرده است.