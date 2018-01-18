عملکرد اقتصادی سفرای کشور بسیار ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی، صبح امروز در اولین همایش توجیهی و کارگاه آموزش توسعه کسب و کارهای بومی و سنتی مختص مدیران اقامتگاههای بومگردی استان کرمان با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در حوزه گردشگری انجام شده است، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه احکام مناسبی در مجلس مصوب شد.

وی با بیان اینکه پس از سالها ساختار اداری وزرات امور خارجه تغییر یافت، عنوان کرد: تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه می تواند ارتباط بیشتری بین فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در کشور با این وزارتخانه ایجاد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید وزارتخانه‌هایی از قبیل اقتصاد و دارایی از تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بهره لازم را ببرند، تصریح کرد: باید در جهت جذب سرمایه ها و افزایش میزان سرمایه گذاریهای خارجی تلاش بیشتری توسط نهادهای مرتبط صورت گیرد.

وی بابیان اینکه وزارت امور خارجه باید در خارج از کشور ماموریت های اقتصاد مقاومتی را باهدف توانمندسازی اقتصاد داخلی و افزایش ارتباطات در حوزه گردشگری دنبال کند گفت:بدون شک با اقدامات مثبت سازمان میراث فرهنگی در طول سالهای اخیر در جهت توانمندسازی گردشگری و به دنبال ان ایجاد ماموریت های جدید برای وزارت امور خارجه در حوزه اقتصاد و گردشگری می توان به اهداف پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه دست یافت.

پورابراهیمی با انتقاد از عملکرد سفرای ایران در خارج از کشور گفت: متاسفانه بسیاری از آنها با موضوعات اقتصادی کشور بیگانه هستند و از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی بهره لازم را نمی برند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه در تمام دنیا اولین ماموریت ها در خارج از کشور تقویت دیپلماسی اقتصادی است، بیان کرد: باید اتاق بازرگانی ایران بخشی از ماموریت های کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی را با همکاری وزارت امور خارجه برعهده گیرد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته وزارت امور خارجه تنها ماموریت های سیاسی و امنیتی را دنبال می کرد، افزود: خوشبختانه با پیگیرهای صورت گرفته در مجلس اصلاح ساختار اداری در وزارت امور خارجه شکل گرفت و معاونت اقتصادی در این وزارتخانه تشکیل شد.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی باید از ظرفیت تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه استفاده کند گفت: درشرایط کنونی سفرای کشور هیچ ماموریتی بالاتر از پیگیری مسائل اقتصادی در خارج از کشور را ندارند.

وی با بیان اینکه امنیت کشور در گرو افزایش سرمایه گذاری خارجی است، اظهار کرد: یکی از پایه های ثبات در کشور میزان سرمایه گذاری خارجی است.

پورابراهیمی با تقدیر از عملکرد رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی کشور افزود: آقای مونسان با یک انگیزه و برنامه منسجم اهداف سازمان میراث فرهنگی را دنبال می کند و تاکنون نیز نشست های مشترک متعددی میان کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان میراث فرهنگی در راستای توسعه اقتصادگردشگری برگزار شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس از اصلاح ساختار در سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: این سازمان یک نهاد منفعل در حوزه اقتصاد و تجارت است.

پورابراهیمی با بیان اینکه تراز بازرگانی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه نخست سالجاری ۶ میلیارد دلار منفی دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده که سازمان توسعه تجارت کشور نتوانسته به ماموریت های خود عمل کند.