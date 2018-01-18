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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

مراحل فرایند «یون درمانی» از نگاه شبکه پرس تی وی

مراحل فرایند «یون درمانی» از نگاه شبکه پرس تی وی

«یون درمانی» عنوان مستندی در شبکه پرس تی وی است که مخاطبان این شبکه را با فرایند استفاده از پرتوهای یون ساز جهت کنترل و درمان بافت های سرطانی و جلوگیری از رشد آنها آشنا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «یون درمانی» محصول سال ۲۰۱۷ است و به همت سازمان انرژی اتمی ایران و تهیه کنندگی سلما بابایی تولید شده است.

مستند «یون درمانی» به تشریح وضعیت این روش درمانی در ایران که از روش های مبتنی بر الکترون و فوتون بهره می برد، پرداخته و ویژگی های مهم این روش شامل کاهش آسیب به بافت های سالم، کمینه کردن آسیب های وارده به ارگان های حیاتی، کاهش احتمال ایجاد سرطان ثانویه و قابلیت اعمال دز بیشتر به تومور سرطانی نسبب به روش های مرسوم را بازگو می کند.

در ادامه این مستند با تلاش های تیم های فنی، حقوقی و مالی سازمان انرژی اتمی ایران آشنا می شویم که منجر به احداث پیشرفته ترین مرکز یون درمانی در ایران شده است. این مرکز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه احداث خواهد شد و شامل یک مرکز درمانی با ظرفیت سالانه ۲۵ هزار جلسه پرتودرمانی و یک مرکز تحقیقاتی خواهد بود و علاوه بر درمان بیش از یک هزار بیمار در سال، نقش مهمی در توسعه دانش رادیوتراپی و فیزیک پزشکی برای متخصصان علوم پزشکی ایران خواهد داشت.

مستند «یون درمانی» شنبه ۳۰ دی ساعت ۴ بامداد به وقت تهران به مدت ۲۰ دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش می شود. تکرار این مستند نیز در ساعت ۹، ۱۵، ۲۱ و ۱ خواهد بود.

کد مطلب 4203529
فریبرز دارایی

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