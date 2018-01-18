مراحل فرایند «یون درمانی» از نگاه شبکه پرس تی وی

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «یون درمانی» محصول سال ۲۰۱۷ است و به همت سازمان انرژی اتمی ایران و تهیه کنندگی سلما بابایی تولید شده است.

مستند «یون درمانی» به تشریح وضعیت این روش درمانی در ایران که از روش های مبتنی بر الکترون و فوتون بهره می برد، پرداخته و ویژگی های مهم این روش شامل کاهش آسیب به بافت های سالم، کمینه کردن آسیب های وارده به ارگان های حیاتی، کاهش احتمال ایجاد سرطان ثانویه و قابلیت اعمال دز بیشتر به تومور سرطانی نسبب به روش های مرسوم را بازگو می کند.

در ادامه این مستند با تلاش های تیم های فنی، حقوقی و مالی سازمان انرژی اتمی ایران آشنا می شویم که منجر به احداث پیشرفته ترین مرکز یون درمانی در ایران شده است. این مرکز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه احداث خواهد شد و شامل یک مرکز درمانی با ظرفیت سالانه ۲۵ هزار جلسه پرتودرمانی و یک مرکز تحقیقاتی خواهد بود و علاوه بر درمان بیش از یک هزار بیمار در سال، نقش مهمی در توسعه دانش رادیوتراپی و فیزیک پزشکی برای متخصصان علوم پزشکی ایران خواهد داشت.

مستند «یون درمانی» شنبه ۳۰ دی ساعت ۴ بامداد به وقت تهران به مدت ۲۰ دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش می شود. تکرار این مستند نیز در ساعت ۹، ۱۵، ۲۱ و ۱ خواهد بود.