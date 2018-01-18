تلاش برای برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری در کرمانشاه

ارسلان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این اقدام با هدف شناساندن هرچه بیشتر و بهتر موقعیتها ، ظرفیتها و استعدادهای طبیعی و گردشگری استان در کنار آداب و سنن مردم این دیار است.

وی افزود: میزبانی استان در برگزاری نخستین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آغازی برای رونق پیش از پیش صنعت توریسم ورزشی،توسعه اقتصاد ورزش و حضور بیشتر ورزش کرمانشاه در آوردگاههای بین المللی است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، بیان کرد: دریافت امتیاز ویژه ثبت جهانی تور بین المللی دوچرخه سواری که یکی دیگر از هدفهای مهم جامعه ورزش استان در برگزاری این تور است که موجب می شود این تور همه ساله به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شود.

حسینی ادامه داد: مقدمات لازم و مذاکرات با فدراسیون دوچرخه سواری در این زمینه صورت گرفته است و پس از اخذ مجوز های لازم برنامه زمانبندی تور اعلام خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن برگزاری این تور با همکاری دکتر بازوند استاندار محترم و همه بخش های مرتبط، استان کرمانشاه میزبان خوبی برای این رویداد معتبر باشد.