۴۳پروژه عام المنفعه همزمان با هفته دولت در آستانه اشرفیه افتتاح می شود

رحمت حیدری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات، دستاوردها و اقدامات انجامشده در مسیر توسعه و آبادانی کشور و شهرستانها است، اظهار کرد: باید از فرصت هفته دولت برای تقویت امید آفرینی، افزایش اعتماد عمومی و بیان صادقانه عملکرد دستگاههای اجرایی استفاده کرد.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان افزود: خدمت به مردم باید همواره در اولویت برنامههای مدیران قرار داشته باشد و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای نیز با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رفع نیازهای اساسی آنان دنبال شود.
وی ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت مردم، دستگاههای اجرایی، دهیاریها، شوراهای اسلامی و بخش خصوصی گفت: تحقق این پروژهها نتیجه همکاری و هم افزایی مجموعههای مختلف است و استمرار این روند میتواند زمینهساز شتاببخشی به توسعه شهرستان و افزایش رضایتمندی عمومی شود.
افتتاح ۴۳ پروژه در آستانه اشرفیه با اعتبار حدود ۳۷۷ میلیارد تومان
حیدری نژاد با بیان اینکه ۴۳ پروژه در هفته گرامیداشت دولت سال ۱۴۰۵ در شهرستان قابل افتتاح است، گفت: مجموع اعتبار این پروژهها ۳۷۶ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان است که از این میزان، ۲۰ میلیارد و ۹۳۲ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی، ۶۹ میلیارد و ۹۰۲ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و ۲۸۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان از سایر منابع تأمین شده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در مناطق روستایی افزود: طرحهای هادی روستایی در چهار روستا با مجموع اعتبار ۱۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان اجرا شده و مجموعه پروژههای زیربنایی دهیاریها نیز شامل ۲۴ پروژه با مجموع اعتبار ۲۹ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان، در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار آستانه اشرفیه تصریح کرد:مجموعه پروژههای عمران شهری شامل زیرسازی و آسفالت، لولهگذاری، تأمین روشنایی و سایر طرحهای عمرانی، با مجموع اعتبار ۱۳۳ میلیارد تومان و مجموعه پروژههای راهداری و خدمات زیربنایی شامل آسفالت و زیرسازی نیز با مجموع اعتبار ۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی تأمین زیرساختهای اساسی و تقویت خدمات عمومی را از دیگر اولویتهای شهرستان عنوان کرد و گفت: پروژههای تأمین آب شرب شهرستان با مجموع اعتبار هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و یک واحد آموزشی با مجموع اعتبار ۱۴ میلیارد و ۹۵ میلیون تومان در هفته گرامیداشت دولت افتتاح خواهد شد.
حیدری نژاد با اشاره به نقش بخش خصوصی و صنعت برق در توسعه شهرستان ،اظهارکرد: یک واحد گلخانه بخش خصوصی با سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد تومان و مجموعه پروژههای توزیع برق شهرستان شامل احداث پست، تعویض کابلهای فرسوده و احداث پست هوایی نیز با مجموع اعتبار ۹۴ میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به نقش اثرگذار رسانهها در تبیین خدمات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: رسانهها با اطلاعرسانی دقیق، شفاف و امیدآفرین میتوانند ضمن انعکاس تلاشهای انجامشده و معرفی نقاط قوت شهرستان، زمینه افزایش اعتماد عمومی، تقویت وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان و مشارکت بیشتر شهروندان در مسیر توسعه و آبادانی شهرستان را فراهم کنند.
فرماندار آستانه اشرفیه با قدردانی مجدد از مردم و همه عوامل اجرایی پروژهها گفت: افتتاح این طرحها بخشی از ظرفیتها و دستاوردهای شهرستان است .
وی افزود: خدمترسانی صادقانه، توجه به مطالبات مردم، حفظ وحدت و استفاده از ظرفیتهای موجود باید با جدیت در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد.
نظر شما