الهیان: کاهش اطاله دادرسی اولویت اصلی دستگاه قضایی در گیلان است

مجید الهیان در حاشیه سفر خود به شهرستان آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت ویژه این بندر در شرایط کنونی گفت: با توجه به جنگ و آسیب‌های جنوب کشور، آستارا از نظر مرز ریلی، دریایی و زمینی و همچنین نزدیکی به فرودگاه رشت، موقعیت بسیار مناسبی برای استان و کشور دارد و باید از این فرصت‌ها نهایت استفاده را برد.

وی با اشاره به بازدید از دادگستری و دادسرای آستارا گفت: به نسبت بسیاری از شهرهای دیگر، وضعیت مطلوبی داریم اما تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل باید تلاش بیشتری شود. دغدغه مردم اطاله دادرسی است و ما برنامه‌هایی برای تسریع در رسیدگی‌ها و اتقان آرا داریم تا مردم آثار آن را در مراجعات خود احساس کنند.

حمایت کامل دادگستری گیلان از اقدامات دادستان جدید آستارا

رئیس کل دادگستری استان گیلان در ادامه با اشاره به ورود جواد حسن‌بیگی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا اظهار داشت: برخورد با مفاسد اداری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان با حمایت کامل دادگستری کل استان انجام می‌شود. اقدامات دادستان‌ها اجرای قانون است و اگر کوتاهی‌هایی در گذشته بوده، امروز جبران می‌شود. رضایت مردم برای ما در صدر همه مطالب قرار دارد.

الهیان همچنین با اشاره به بازدید از انبارهای کالاهای اساسی گمرک آستارا به همراه مسئولان شهرستان گفت: هماهنگی‌های لازم انجام شده تا در کمتر از یک هفته کالاهای دپو شده ترخیص و وارد بازار شود تا مردم شاهد فراوانی بیشتر کالاها باشند.

وی افزود: همچنین اموال تملیکی و کالاهای متروکه باید در کوتاه‌ترین زمان ترخیص و به فروش برسد تا گمرک بتواند وظایف مهم‌تر خود را انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان در پایان با اشاره به مشکلات محوطه‌سازی و مضیقه‌های مالی گمرک آستارا خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند پیگیری مدیرکل گمرک استان، حمایت وزارت اقتصاد و دارایی و همراهی استاندار محترم است تا مشکلات هرچه زودتر رفع شود.