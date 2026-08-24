فروش فوری نقدی و اقساطی وانت آریسان ۲ با تحویل حداکثر ۳۰ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، با توجه به اینکه وانت آریسان ۲ به‌عنوان یک خودروی تجاری و کاری، مورد استفاده طیف گسترده‌ای از صاحبان مشاغل و فعالان حمل‌ونقل قرار دارد، ایران‌خودرو با هدف تسهیل نوسازی ناوگان خودروهای کاری و فراهم کردن امکان دسترسی متقاضیان به این خودرو، شرایط فروش اقساطی این محصول را نیز در نظر گرفته است و متقاضیان امکان خرید اقساطی این محصول با دوره‌های بازپرداخت ۲۴ یا ۳۶ ماهه را خواهند داشت.

این طرح بدون کنترل پلاک فعال و سابقه ثبت‌نام‌های قبلی اجرا می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق شبکه نمایندگی‌های مجاز نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. ثبت‌نام این طرح از ساعت ۱۰ صبح امروز(دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵) آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در این طرح، وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز در دو نسخه پایه و نسخه مجهز به مالتی‌مدیا و دوربین دید عقب عرضه می‌شود.