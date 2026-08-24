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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

فروش فوری نقدی و اقساطی وانت آریسان ۲ با تحویل حداکثر ۳۰ روزه

فروش فوری نقدی و اقساطی وانت آریسان ۲ با تحویل حداکثر ۳۰ روزه

شرکت ایران‌خودرو از آغاز طرح فروش نقدی و نقد و اقساط وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز (از طریق لیزینگ ایران‌خودرو) با موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه از طریق شبکه نمایندگی‌های مجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، با توجه به اینکه وانت آریسان ۲ به‌عنوان یک خودروی تجاری و کاری، مورد استفاده طیف گسترده‌ای از صاحبان مشاغل و فعالان حمل‌ونقل قرار دارد، ایران‌خودرو با هدف تسهیل نوسازی ناوگان خودروهای کاری و فراهم کردن امکان دسترسی متقاضیان به این خودرو، شرایط فروش اقساطی این محصول را نیز در نظر گرفته است و متقاضیان امکان خرید اقساطی این محصول با دوره‌های بازپرداخت ۲۴ یا ۳۶ ماهه را خواهند داشت.

این طرح بدون کنترل پلاک فعال و سابقه ثبت‌نام‌های قبلی اجرا می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق شبکه نمایندگی‌های مجاز نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. ثبت‌نام این طرح از ساعت ۱۰ صبح امروز(دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵) آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در این طرح، وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز در دو نسخه پایه و نسخه مجهز به مالتی‌مدیا و دوربین دید عقب عرضه می‌شود.

کد مطلب 6926379
روح اله صابرزاده

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