دیدار فرمانده انتظامی فارس با تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس، با حضور در آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) با حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت این بارگاه منور، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که جمعی از معاونان و مدیران آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) نیز حضور داشتند، مهم‌ترین مسائل مرتبط با نظم و امنیت در محدوده حرم مطهر و سطح شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.

مقابله با معضلات اجتماعی در پیرامون حرم

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی اقدامات انتظامی لازم برای مقابله با معضلات اجتماعی و هنجارشکنی‌های موجود در سطح شهر و به‌ویژه محیط پیرامونی حرم مطهر شاهچراغ(ع) بود.

در این دیدار همچنین موضوع رعایت حجاب و ضرورت تقویت اقدامات فرهنگی و انتظامی برای پیشگیری از هنجارشکنی‌های مرتبط با این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حاضران بر ضرورت هماهنگی و همکاری بیشتر میان مجموعه انتظامی و آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) برای ارتقای نظم، امنیت و آرامش زائران و مجاوران این بارگاه منور تأکید کردند.