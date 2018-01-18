احداث ۶۰۰ سد در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، همایش تجلیل از ایثارگران صنعت آب و برق استان قم با حضور مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران و همچنین مشاورین امور ایثارگران شرکت‌های آبفای کشور و توانیر و مشاور امور ایثارگران استاندار قم در تالار آب شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد.

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی به ویژه شهدای صنعت آب و برق کشور در سخنانی اظهار داشت: امروز باید یاد و خاطره ایثارگرهای، جانبازی‌ها و رشادت‌های رزمندگان انقلاب اسلامی حفظ کنیم و با ظرافت و درایت به نسل جوان منتقل کنیم.

وی با اشاره به اینکه تمام دنیا از رژیم بعث عراق در تجاوز به خاک ایران حمایت کرد، گفت: جوانان ایران اسلامی با هشت سال با رشادت در این جنگ نابرابر مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادند و اجازه ندادند یک وجب از خاک ایران به تاراج برود.

سید یعقوب محمدمرادی با بیان اینکه دشمن با ضعیف جلوه دادن کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال مأیوس کردند مردم است، گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند کارهای بزرگی که به برکت انقلاب اسلامی و با تفکر ایثارگری و روحیه جهادی در کشور شکل‌گرفته و تداوم داشته، باید برای مردم تشریح شود.

صادرات برق از ایران

وی با بیان اینکه کارکنان وزارت نیرو نیز هم در جبهه دفاع از کشور و هم در جبهه ایجاد زیرساخت‌ها با کار جهادی در صنعت آب و برق خدمت مضاعفی به کشور ارائه کرد، یادآور شد: در حالی که ظرفیت تولید برق کشور در ابتدای جنگ تحمیلی کمتر از ۷ هزار مگاوات بوده است این میزان در حال حاضر ۱۱ برابر افزایش یافته و ایران را به جمع کشورهای صادرکننده برق اضافه کرده است.

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران با بیان اینکه تعدادهای سدهای کشور قبل از انقلاب ۳۸ سد بوده است، گفت: با کار جهادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت در حال حاضر بیش از ۶۰۰ سد کوچک و بزرگ در کشور احداث شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیش از ۲۱ هزار نفر جمعیت کارکنان وزارت نیرو را ایثارگران تشکیل می‌دهند، گفت: وزارت نیرو بیش از ۵۳۰ شهید تقدیم انقلاب کرده و در حال حاضر بیش از هزار و ۴۰۰ فرزند شهید در صنعت آب و برق کشور مشغول به خدمت هستند.

محمدمرادی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ و ایثار و شهادت از سوی مقام معظم رهبری در سال ۸۹ یادآور شد: باید در حوزه مأموریتی که ما در وزارت نیرو داریم در راستای این سیاست‌های گام برداریم و مشکلات ایثارگران را برطرف کنیم.

وی اجرای طرح سپاس در راستای سرکشی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران، اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی غرب و جنوب کشور، ارتقا سطح سازمان ایثارگران، اجرای قانون جامع حمایت از ایثارگران در حوزه‌های مختلف را از جمله اقدامات انجام شده در راستای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت در وزارت نیرو ذکر کرد.

کشور در اوج اقتدار قرار دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز در این همایش طی سخنانی اظهار داشت: امروز به برکت ایثارگری‌ها و ایستادگی‌ها جوانان این مرز و بوم در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در دوران تحریم‌ها و تهدیدها درونی و بیرونی، کشور در اوج اقتدار قرار دارد.

علی جان صادق پور با بیان اینکه ایثارگران و بسیجیان هر جا که مصلحت ایجاب کرده در کمال اخلاص، تقوا و بدون منت و توقع در صحنه دفاع از انقلاب حاضر بوده‌اند، یادآور شد: این عزیزان به دور از تعلقات مادی و با از خود گذشتی، تنها برای رشد و تعالی کشور و دفاع از دین و اعتقاداتشان پا به عرصه‌های مختلف گذاشتند و با سربلندی بیرون آمدند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تفکر بسیجی از پیچ‌های سخت عبور کرده است، بینش، بصیرت، ولایت‌پذیری و عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی از ویژگی‌های تفکر بسیجی دانست و تأکید کرد: همین امر باعث شده یزدیان زمان همواره به مقابله با آن بپردازند که در طول حیات پربرکت انقلاب اسلامی بارها به روش‌های گوناگون این مخالفت خود را نشان داده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم تحریم‌ها را یکی از راهکارهای دشمنان برای مقابله انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: وقتی در مقابله این حربه دشمن با بینش و بصیرت حاصل از تفکر بسیجی ایستادگی و در این راه با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و استفاده از تولید داخل حرکت کردیم، تحریم بی‌معنا خواهد شد.