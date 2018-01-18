آزمایشگاه فیبر نوری در دانشگاه یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، در نشست مشترک مسئولان ارشد دانشگاه یزد و شرکت کارخانجات فیبر شهید قندی روند اجرای تفاهم نامه همکاری فی مابین مورد بررسی قرار گرفت.

حمایت شرکت شهیدقندی از پایان نامه های تحصیلی در زمینه فیبر نوری، ارائه پروپوزال مرتبط با فیبر نوری، بررسی امکان راه اندازی آزمایشگاه کیفی کابل نوری، ایجاد آزمایشگاه فیبر نوری در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و تجهیز آن و همچنین برگزاری جلسات هم اندیشی، از جمله اقدامات انجام گرفته و در دست اقدام در سال جاری است.

در این نشست همچنین برنامه های سال آینده کارگروه مورد بررسی قرار گرفت. راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع کابل برای صدور گواهی استاندارد، برگزاری کنفرانس «جایگاه فیبر نوری در ایران»، بررسی امکان راه‌اندازی مرکز نوآوری فیبر نوری شهید قندی در دانشگاه یزد و تاسیس هسته پژوهشی فیبر نوری با عنوان شورای فیبر نوری یا انجمن علمی تخصصی فیبرنوری از جمله این برنامه هاست.