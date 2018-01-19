وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه سینما بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر روز گذشته ۲۸ دی ماه با همراهی محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی، علیرضا رضاداد مشاور ارشد سازمان سینمایی و علیرضا قاسم خان مدیرعامل موزه سینما از بخش های مختلف در تالارهای موزه بازدید کردند.

در این بازدید علیرضا قاسم خان مدیرعامل موزه سینمای ایران گزارشی از گنجینه سینمای ایران در موزه سینما ارایه و بر ضرورت ارتقای موزه سینمای ایران براساس روند تاریخی و استانداردهای جهانی موزه ها تاکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه در این بازدید از تالار پیشگامان سینمای ایران، تالار معاصران، تالار بین الملل، نمایشگاه دفاع مقدس، نمایشگاه کودک، تماشاخانه، نام آوران و خانه فرهاد دیدن کردند و به تماشای بخش هایی از فیلم های تاریخ سینما نشستند.