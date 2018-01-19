به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی ظهر جمعه در خطبه‌های قبل از نماز جمعه شهر نمین تصریح کرد: با تلاش و پیگیری توانستیم این اعتبار را برای فاضلاب نمین در بودجه سال آینده لحاظ کنیم.

وی افزود: به منظور جذب و هزینه کرد آن مسئولان استان و شهرستان باید با جذب مشارکت کننده زمینه استفاده از این اعتبار را فراهم سازند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علاوه بر این ۲۷.۵ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فاضلاب اردبیل در نظر گرفته شده است.

فیضی ادامه داد: با این اعتبار می‌توان ۴۵ کیلومتر فاضلاب را تقویت کرد که به دلیل حجم آن ضروری است مسئولان استانی نسبت به جذب کامل حداکثر تلاش خود را به کار گیرند.

وی با بیان اینکه مشکلات فاضلاب شهرها یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی مراجعه شهروندان به نمایندگان است، تصریح کرد: اعتبارات به منظور تکمیل فاضلاب پیش‌بینی شده اما ضروری است مدیران استانی نیز نسبت به جذب اهتمام داشته باشند.

وی متذکر شد: حل و فصل مشکلات مردم از دغدغه نمایندگان است و در تخصیص بودجه سال جاری نیز به این مهم توجه ویژه شده تا نیاز اقشار کم برخوردار با اولویت تامین شود.