به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آجورلو در مراسم امضای قرارداد سرمربی جدید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وارد اتفاق بزرگی در فوتبال ایران میشویم. تراکتورسازی نیز وارد دوران جدیدی میشود. به گذشته خودمان آگاه هستیم.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی خاطرنشان کرد: من از سال گذشته با ۲ مربی کار کردهام، که از هر دوی آنها یعنی امیر قلعه نویی و یحیی گل محمدی تشکر میکنم که همچون آقایان تونی اولیویرا، مجید جلالی، رسول خطیبی و دیگر مربیان برای تراکتورسازی زحمت کشیدند. امروز با تکیه بر تاریخ ۵۰ ساله تراکتورسازی، وارد عصر جدیدی میشویم.
وی تأکید کرد: ما دوران جدید تراکتورسازی را به کمک، لطف خدا و برادر عزیزم ساغلام شروع میکنیم. بخش اعظمی از بدهیهای این تیم را پرداخت کردهایم و بخش دیگر را نیز پرداخت میکنیم.
آجورلو گفت: با کمک تمام مردم ایران و آذربایجان که حدود ۲۵ میلیون اذری زبان از آذربایجان شرقی، غربی، زنجان، اردبیل، قزوین، همدان، شیراز و... را شامل میشود، باشگاهی خواهیم ساخت که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا قابل احترام باشد.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی اظهار داشت: بسیار خوشحالم که امروز آقای ساغلام که هم از نظر روحی و هم جسمی سلامتی کامل دارند را به شما معرفی کنم. مردی که به کمک خدا و همه شما و ما این عصر جدید را خواهد ساخت.
وی افزود: همانطور که بورسا اسپور را قهرمان کرده است، ناچار است که تراکتورسازی را نیز قهرمان کند. من به او و همکارانش گفتم که آدم پر توقعی هستم و به قهرمانی در ایران بسینده نمیکنیم. این پرچم باید قهرمان آسیا شود.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی عنوان داشت: مربیگری در بشیکتاش و بسیاری از تیمهای دیگر جزو افتخارات این مربی است. در پایان به عنوان یک خدمتگذار فوتبال ایران، سینهام را سپر میکنم مثل شهید باکری که در جنگ سینهاش را سپر کرد و شرایطی که امروز شرایط گذر است را میپذیرم و به دوستانی هم که مایل نیستند تراکتورسازی از این پیچ گذر کند، می گویم که ما تصمیم گرفتهایم برای سرفرازی تراکتورسازی به عقب بازنگردیم.
آجورلو تصریح کرد: من در تهران و در روزهای کاری، روزانه ۱۸ ساعت برای تراکتورسازی کار میکنم تا مشکلات مالی و اقتصادی این باشگاه حل شود و هرگز خسته نشدم و خسته نخواهم شد، چون هدف من سربلندی مردم آذربایجان است.
وی تأکید کرد: مگر مقام معظم رهبری نفرمود که آذربایجان سر ایران است؟ آذربایجان باید سربلند ایران باشد. ما کارمان را در عصر جمعه با امام زمان (عج) گره میزنیم و جز خدا هیچ اندیشه ای در ذهن ما نیست.
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