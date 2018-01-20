اعلام آمادگی سپاه پاسداران برای کمک به بارورسازی ابرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی ادامه یافتن خشکسالی و در دستور کار قرار گرفتن باروری ابرها و درخواست معاون اول رئیس جمهور برای فعالیت مناسب در این زمینه و اعلام معاون وزیر نیرو مبنی بر تلاش برای رایزنی با صنایع هواپیمایی و نیروی هوایی سپاه، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: همانطور که مدتی پیش در پیام تبریک انتصاب وزیر محترم جدید نیرو تأکید کردم، آماده هرگونه همکاری برای رفع مشکل باروری ابرها هستیم.

وی افزود: نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همه امکانات خود را متعلق به ملت عزیز ایران دانسته و اعلام آمادگی کرده که با بسیج امکانات به دولت محترم برای خدمت رسانی بهتر به مردم کمک کند.