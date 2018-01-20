  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۵۲

سردار حاجی زاده خبر داد؛

اعلام آمادگی سپاه پاسداران برای کمک به بارورسازی ابرها

فرمانده نیروی هوافضای سپاه از اعلام آمادگی این نیرو برای کمک به بارورسازی ابرها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی ادامه یافتن خشکسالی و در دستور کار قرار گرفتن باروری ابرها و درخواست معاون اول رئیس جمهور برای فعالیت مناسب در این زمینه و  اعلام معاون وزیر نیرو مبنی بر تلاش برای رایزنی با صنایع هواپیمایی و نیروی هوایی سپاه، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: همانطور که مدتی پیش در پیام تبریک انتصاب وزیر محترم جدید نیرو تأکید کردم، آماده هرگونه همکاری برای رفع مشکل باروری ابرها هستیم.

وی افزود: نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همه امکانات خود را متعلق به ملت عزیز ایران دانسته و اعلام آمادگی کرده که با بسیج امکانات به دولت محترم برای خدمت رسانی بهتر به مردم کمک کند.

    نظرات

    • عبدالعلی زارع IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      اگه مسولین نهج البلاغه در دستور کارشان بود مانند حضرت علی علیه تلاش می کردند. آیا می دانید در استان فارس ما چه زجری از بی آبی میکشیم؟ چندین هزار نفر سنگ کلیه گرفتن وحتی برخی کلیه هاشونو از دست دادن. منطقه کربال ویرانسرا شده. پاشو برادر من، عزیزمن، همت کن

