ترامپ: ما خوبیم و بهتر از این هم خواهیم شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از عملکرد یک‌ساله خود توئیت کرد و نوشت: از انتخابات به بعد، موفقیت‌های بی‌سابقه‌ای نصیب کشور ما (آمریکا) شده است. رکورد بازار بورس، اعمال قدرت در ارتش و کنترل جرایم، مرزها و داعش، تقویت قوه قضائیه و کمترین نرخ بیکاری برای زنان و البته همه مردم، کاهش عظیم نرخ مالیات، پایان اوباماکر- و هنوز موارد بیشتری در راه است. ۲۰۱۸ سال بزرگی است!

وی در پیام دیگری نوشت: فقط ظرف مدت ۱۲ ماه، دولت ترامپ بیش از هر دولت دیگری قوانین دست‌وپاگیر را حذف کرده است، یعنی بیش از دوره زمامداری هر دولت دیگری آن هم صرفنظر از اینکه چند سال در قدرت بوده‌اند. خبر بهتر آنکه، بیش از این‌ها در راه است!

توئیت‌های اخیر ترامپ در حالی منتشر شد که از دیروز شنبه دولت فدرال آمریکا به دلیل عدم تفاهم جمهوریخواهان و دموکرات‌ها بر سر مواردی چون بودجه و مهاجرت، رسماً تعطیل شد حال‌آنکه وی این رویداد را ناشی از لجاجت دموکرات‌ها دانست و مدعی شد: این اولین سالگرد ریاست جمهوری من است و آن‌ها می خواستند هدیه ای زیبا به من بدهند!