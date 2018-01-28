به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از ناشران تهران در تدارک تهیه نامه‌ای برآمده‌اند که در آن از مسئولان نمایشگاه کتاب تهران درخواست شده تا بخشی ویژه از زمان نمایشگاه کتاب تهران را به فعالیت‌های ویژه نمایشگاهی و تخصصی در حوزه نشر اختصاص داده و اجازه داده شود فعالان عرصه نشر و متخصصان این حوزه در این فضا با تمرکز بیشتری به مبادله تجربیات حرفه‌ای خود بپردازند.

در این زمینه ساعد مشکی مدیر نشر مشکی به خبرنگار مهر عنوان کرد: پیشنهاد تهیه این نامه از سوی دوستان ناشر به من هم داده شد و من هم با آن موافقم. به باور من شکل برگزاری نمایشگاه کتاب ما سال‌هاست که نیاز به تغییر دارد. اینکه عده‌ای جمع شویم و در ۱۰ روز کتاب‌هایمان را بیاوریم و بفروشیم، شیوه درست برگزاری نمایشگاه‌ کتاب نیست. نخست بر این باورم که باید نمایشگاه را به چند نمایشگاه کوچک تخصصی تبدیل کرد که هرکدام در فصل و زمانه‌ای که بیشترین مخاطب را دارد برگزار شود.

وی ادامه داد: این تقسیم‌بندی هم ناشران تخصصی را در فضایی که مناسب حال آن‌ها و مخاطبانشان است گردهم جمع کرده و اجازه فعالیت تخصصی ویژه به آن‌ها می‌دهد و هم اینکه برای مدیران دولتی که در صدد داشتن آمارهای خوب از مطالعه و فورش کتاب در کشور هستند این امکان را می‌دهد که در قالب یک پروسه تجمیعی از آمار استقبال مردمی بهتری از نمایشگاه‌های کتاب روبرو شوند.

این هنرمند و فعال نشر تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا و در هیچ نمایشگاهی مانند وضعیت نمایشگاه ما فروش کتاب وجود ندارد. جدای از این بر این باورم که نمایشگاه کتاب در وضعیت فعلی بزرگترین ضربه را به صنعت نشر ما زده است. ده روز فروش کتاب داریم و بعد یک رکود چند ماهه. همین اتفاق است که در نهایت به تعطیلی کتابفروشی‌ها منجر شده است. این چرخه در وضعیت فعلی کارکردی جز شکاندن چرخ‌دنده‌های نشر ندارد.

وی در پایان پیشنهاد کرد که نمایشگاه کتاب تهران نیمی از زمان برگزاری خود را به فعالیت تخصصی و نمایشگاهی در عرصه نشر واگذار کند و اجازه دهد تا فعالان نشر در این فضا و با آرامش به تبادل نظر حرفه‌ای بپردازند.