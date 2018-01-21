بازیگر اسکاری «پیتون پلیس» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دوروتی مالون بازیگر ۹۲ ساله فیلم‌های کوچک و بزرگ و آثاری چون «نوشتن بر باد» و «محله پیتون» صبح جمعه در دالاس درگذشت.

وی که به عنوان یکی از بازیگران دوران طلایی هالیوود شناخته می‌شد جایزه اسکار نقش مکمل را برای ملودرام «نوشتن بر باد» ساخته داگلاس سیرک دریافت کرد. وی در این فیلم در کنار راک هادسن، لورن باکال و رابرت اسلیک بازی کرده بود.

جایزه اسکار به این بازیگر کمک کرد تا در فیلم‌های مطرحی چون «خیلی زیاد، خیلی زود» و «مرد هزار چهره» ظاهر شود.

او بارها با راک هادسن در دهه ۱۹۶۰ نقش آفرینی کرد که «آخرین غروب» از جمله آنها بود.

مالون بعد به تلویزیون پیوست و در نقشی به یادماندنی از سریال «محله پیتون» که از ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ روی آنتن می‌رفت، دیده شد.