پیکر پیشکوست عکاسی همدان فردا تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر «محمدمهدی استعدادی» فردا صبح ساعت ۱۰ از درب منزل وی واقع در استادان ۱۸ متری فجر برگزار می شود و سپس در باغ بهشت همدان آرام می‌گیرد.

مجلس ختم این هنرمند نیز فردا از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در حسینیه بختیاری‌های شهر همدان برگزار می شود.

«محمدمهدی استعدادی» یکی از عکاسان قدیمی همدان بود که در سال ۱۳۲۳ در محله کبابیان همدان متولد شد.

وی از سال ۱۳۳۹ در کنار «استاد کریم پشم‌فروش» به آموختن آماتور عکاسی پرداخت و ۱۳۴۱ همزمان با تحصیل به صورت حرفه‌ای مشغول به کار شد و در همان سال عکاسی خود را با نام رز در ابتدای خیابان بوعلی تأسیس کرد.

مرحوم استعدادی از سال ۱۳۴۱ به عنوان خبرنگار و عکاس مجله صبح امروز و روزنامه کیهان(۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴) کار خود را آغاز کرد و سپس خبرنگار و عکاس کل نشریات اطلاعات شامل روزنامه، هفتگی، بانوان، جوانان، دنیای ورزش(۱۳۴۴ تا ۱۳۶۸) شد.

وی به عنوان نخستین عکاس همدانی از غارعلیصدر و همراهی با گروه اکتشاف(۱۳۴۶) مشغول به کار شد و از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۷۱ عضو مؤسسان اتحادیه عکاسان همدان شده و ریاست اتحادیه عکاسان همدان را بر عهده داشت.

وی از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ خبرنگار و عکاس وزارت جهانگردی و اطلاعات بوده است.

حاصل ۵۰ سال فعالیت هنری استعدادی، بیش از ۲۰۰ آلبوم و حدود ۲۰۰ هزار قطعه نگاتیو و اسلاید شامل عکس‌های خبری، مراسم، سوژه، ورزشی، مکان‌های تاریخی و بسیاری موضوعات متنوع دیگر است.