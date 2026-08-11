پرسپولیس دنبال گرفتن مجوز چند بازیکن/تلاش برای برطرف کردن دغدغه تارتار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی آخرین تمرینات خود را پیش از آغاز بیست‌وششمین دوره لیگ برتر پشت سر می‌گذارد که هنوز کارت بازی بازیکنان این تیم صادر نشده است. باشگاه پرسپولیس در تلاش است با انجام پرداخت‌های لازم، مجوز حضور تمام نفرات موردنظر مهدی تارتار را پیش از دیدار هفته نخست مقابل شمس‌آذر قزوین دریافت کند.

سرخپوشان فصل گذشته به دلیل مسئله سقف بودجه با مشکلاتی در ثبت قرارداد و صدور کارت برخی خریدهای خود از جمله پیام نیازمند مواجه شدند، اما با برداشته شدن این محدودیت، شرایط برای باشگاه‌ها متفاوت شده است. با این حال، پرسپولیس به دلیل فعالیت گسترده در بازار نقل‌وانتقالات و جذب بازیکنان متعدد، با رقم قابل توجهی برای پرداخت مواجه است.

طبق مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های لیگ برتری باید معادل ۶ درصد مبلغ هر قرارداد را به حساب توسعه فوتبال واریز کنند که برای صدور کارت بازی در ابتدای فصل، پرداخت ۶۰ درصد این مبلغ کفایت می‌کند.

پرسپولیس نیز با توجه به تعداد قراردادهایی که در نقل‌وانتقالات تابستانی منعقد کرده، باید رقم قابل توجهی را بابت این موضوع پرداخت کند. مدیران باشگاه در تلاش هستند روز، سه‌شنبه، این پرداخت را انجام دهند تا فرآیند صدور کارت بازی بازیکنان پیش از نخستین مسابقه فصل مقابل شمس‌آذر تکمیل شود.

در صورت انجام این پرداخت و تأیید مراحل اداری، تمام بازیکنان پرسپولیس که در فهرست تیم برای هفته نخست قرار گرفته‌اند، مجوز حضور در مسابقه را دریافت خواهند کرد تا تارتار بدون دغدغه اداری تیمش را به مصاف شمس‌آذر بفرستد.

شایان ذکر است پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفی فر،پوریا پورعلی، مجید عیدی، ابوالفضل جلالی، محمدمهدی زارع، محمدمهدی محبی و مهدی تیکدری تا کنون در لیست بازیکنان تازه وارد پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی لیگ ۱۴۰۶-۱۴۰۵ محسوب می شوند.