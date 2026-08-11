وقوع حادثه امنیتی برای یک نفتکش در نزدیکی عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی از حادثهای شامل یک نفتکش و نیروهای نظامی در دریای عمان دریافت کرده است.
اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس جزئیات بیشتری از این حادثه ارائه نکرد، اما گفت که مقامات عمان از این موضوع مطلع هستند و تحقیقات مربوطه همچنان ادامه دارد.
پیش از این نیز برخی رسانهها از حمله انصارالله یمن به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی در دریای سرخ خبر داده بودند. بر اساس گزارشها، این کشتی تجاری در منطقه بابالمندب هدف قرار گرفته بود.
نظر شما