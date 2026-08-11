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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

نوزدهمین پرونده قتل در آذربایجان غربی منجر به سازش شد

نوزدهمین پرونده قتل در آذربایجان غربی منجر به سازش شد

ارومیه - رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سازش یک فقره پرونده قتل عمد دیگر در شهرستان میاندوآب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: زندانی بنام «ح_ ب» که مقرر بود فردا سه‌شنبه ۲۰ مرداد، در زندان میاندوآب، حکم قصاص نفس وی اجرا شود، با تلاش رئیس زندان میاندوآب و شورای حل اختلاف و مددکاران زندان، اولیای دم اعلام رضایت کرده و از حق خود گذشتند و به محکوم علیه حیاتی دوباره بخشیدند.

وی گفت: با این سازش که با بزرگواری اولیای دم صورت گرفت، سازش‌های قتل عمد استان به عدد نوزده رسید.

عتباتی اظهار امیدواری کرد با ادامه روند تبیین فرهنگ حسنه و الهی صلح و سازش شاهد سازش‌های بیشتر نه تنها در پرونده‌های قتل عمد بلکه در تمامی دعاوی باشیم.

کد مطلب 6914196

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