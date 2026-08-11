اصرار سپاهان برای جذب مدافع پرسپولیس در فاصله ۷۲‌ ساعت تا شروع لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابرقویینژاد مدافع پرسپولیس در آستانه جدایی از جمع سرخپوشان قرار گرفته و باشگاه سپاهان همچنان اصرار دارد این بازیکن را برای فصل جدید به خدمت بگیرد.
سپاهانیها در روزهای اخیر مذاکراتی را با باشگاه پرسپولیس برای جذب ابرقویینژاد انجام دادهاند و با توجه به علاقه کادر فنی این تیم به مدافع سرخپوشان، پیگیریها برای نهایی کردن این انتقال ادامه دارد. این در حالی است که تنها سه روز تا آغاز فصل جدید لیگ برتر باقی مانده و هر دو باشگاه در حال نهایی کردن فهرست خود برای شروع مسابقات هستند.
ابرقویینژاد در ابتدای فصل گذشته به پرسپولیس پیوست و در طول رقابتها ۲۰ بار برای این تیم به میدان رفت. با این حال، شرایط فعلی باعث شده سپاهان امیدوار باشد بتواند رضایت باشگاه پرسپولیس را برای انتقال این مدافع جلب کند.
اکنون باید دید مذاکرات دو باشگاه در روزهای پایانی نقلوانتقالات به نتیجه خواهد رسید و ابرقویینژاد فصل جدید را با پیراهن سپاهان آغاز خواهد کرد یا در نهایت در جمع سرخپوشان باقی میماند.
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