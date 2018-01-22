دومین همایش آسیب شناسی درس نامه های ادبیات فارسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش آسیب شناسی درس نامه های رشته زبان و ادبیات فارسی روز چهارشنبه ۲۵ بهمن با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران ادبیات و ادبیات فارسی، در دانشگاه شهید چمران برگزار می شود.

در این همایش، درس نامه های زیر بررسی، نقد و آسیب شناسی خواهند شد:

حافظ/ نصرالله امامی از دانشگاه شهید چمران

ادبیات عامیانه/حسن ذوالفقاری از دانشگاه تربیت مدرس

مکتب های ادبی جهان/ قدرت قاسمی پور از دانشگاه شهید چمران

روایت شناسی/ ابوالفضل حری از دانشگاه اراک

روش تحقیق در ادبیات/قدرت الله طاهری از دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ ادبیات/ سید مهدی زرقانی از دانشگاه فردوسی

ادبیات معاصر (نثر)/ منوچهر جوکار از دانشگاه شهید چمران

مبانی عرفان و تصوف/ پارسا یعقوبی از دانشگاه کردستان

نقد ادبی و آبشخورهای آن/علیرضا نیکویی از دانشگاه گیلان

این همایش روز چهارشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۸ تا ۱۴ در تالار دکتر قیصر امین پور واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران شهر اهواز برگزار می شود.