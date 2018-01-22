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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۸

در دانشگاه شهید چمران؛

دومین همایش آسیب شناسی درس نامه های ادبیات فارسی برگزار می شود

دومین همایش آسیب شناسی درس نامه های ادبیات فارسی برگزار می شود

دومین همایش آسیب شناسی درس نامه های رشته زبان و ادبیات فارسی روز چهارشنبه ۲۵ بهمن در دانشگاه شهید چمران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش آسیب شناسی درس نامه های رشته زبان و ادبیات فارسی روز چهارشنبه ۲۵ بهمن با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران ادبیات و ادبیات فارسی، در دانشگاه شهید چمران برگزار می شود.

در این همایش، درس نامه های زیر بررسی، نقد و آسیب شناسی خواهند شد:

حافظ/ نصرالله امامی از دانشگاه شهید چمران

ادبیات عامیانه/حسن ذوالفقاری از دانشگاه تربیت مدرس

مکتب های ادبی جهان/ قدرت قاسمی پور از دانشگاه شهید چمران

روایت شناسی/ ابوالفضل حری از دانشگاه اراک

روش تحقیق در ادبیات/قدرت الله طاهری از دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ ادبیات/ سید مهدی زرقانی از دانشگاه فردوسی

ادبیات معاصر (نثر)/ منوچهر جوکار از دانشگاه شهید چمران

مبانی عرفان و تصوف/ پارسا یعقوبی از دانشگاه کردستان

نقد ادبی و آبشخورهای آن/علیرضا نیکویی از دانشگاه گیلان

این همایش روز چهارشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۸ تا ۱۴ در تالار دکتر قیصر امین پور واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران شهر اهواز برگزار می شود.

کد مطلب 4206483

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