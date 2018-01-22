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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

صبح امروز؛

امیر اسماعیلی با تعدادی از دانشجویان نخبه کشور دیدار کرد

امیر اسماعیلی با تعدادی از دانشجویان نخبه کشور دیدار کرد

جلسه دوجانبه همکاری میان قرارگاه پدافند هوایی و تعدادی از دانشجویان نخبه کشور با حضور امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در ستاد این قرارگاه برگزار شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه به منظور ایجاد ارتباط و همکاری مشترک میان دانشگاه و قرارگاه پدافند هوایی و استفاده از ظرفیت علمی نخبگان در صنایع دفاعی و امور فرهنگی برگزار شد.

امیر اسماعیلی در این جلسه گفت: ایجاد کارگروه دفاعی تخصصی، علوم پایه و انسانی و دفاع مردمی از جمله محورهای این همکاری مشترک خواهد بود.

وی در جمع دانشجویان نخبه، اقدام آنها برای خدمت جهادی به کشور را کاری بزرگ دانست و گفت: شما خط مقدمی آمده اید و خط مقدمی باید فکر کنید و باید با سلاح علم به جنگ دشمن بروید. امثال شما نخبگان در کشور کم نداریم ولی متاسفانه توجه لازم به این مسئله از سوی مسئولین نشده است و این نباید موجب شود که شما دست از وظیفه خود بردارید.

امیر اسماعیلی با اشاره به اینکه قرارگاه پدافند هوایی تا کنون ارتباط نزدیکی با دانشگاه و دانشجویان داشته افزود: شما با حضور در این عرصه و انتخاب صف مجاهدان به قرارگاه پدافند هوایی کمک خواهید رساند که نتیجه آن کمک به کشور و روحیه پایداری خودتان و ملت غیور خواهد بود.

وی انگیزه جوانان مومن ایران اسلامی را ستودنی دانست و بیان داشت: بیشتر از ۷۰ درصد شهدای دفاع مقدس را جوانان هم سن و سال شما تشکیل می‌دهند در این سن است که انسان انگیزه بسیار قوی برای حرکت و شکوفایی دارد.

اسماعیلی شهدای دفاع مقدس را مردان افسانه ای ملت ایران دانست و تاکید کرد: با وجود چنین انسانهایی ما مانند برخی از ملل دیگر نیاز به افسانه نداریم؛ ما به جای افسانه ها، ستاری، بابایی، کاظمی و ... داریم.

کد مطلب 4206671
هادی رضایی

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