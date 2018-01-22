امیر اسماعیلی با تعدادی از دانشجویان نخبه کشور دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه به منظور ایجاد ارتباط و همکاری مشترک میان دانشگاه و قرارگاه پدافند هوایی و استفاده از ظرفیت علمی نخبگان در صنایع دفاعی و امور فرهنگی برگزار شد.

امیر اسماعیلی در این جلسه گفت: ایجاد کارگروه دفاعی تخصصی، علوم پایه و انسانی و دفاع مردمی از جمله محورهای این همکاری مشترک خواهد بود.

وی در جمع دانشجویان نخبه، اقدام آنها برای خدمت جهادی به کشور را کاری بزرگ دانست و گفت: شما خط مقدمی آمده اید و خط مقدمی باید فکر کنید و باید با سلاح علم به جنگ دشمن بروید. امثال شما نخبگان در کشور کم نداریم ولی متاسفانه توجه لازم به این مسئله از سوی مسئولین نشده است و این نباید موجب شود که شما دست از وظیفه خود بردارید.

امیر اسماعیلی با اشاره به اینکه قرارگاه پدافند هوایی تا کنون ارتباط نزدیکی با دانشگاه و دانشجویان داشته افزود: شما با حضور در این عرصه و انتخاب صف مجاهدان به قرارگاه پدافند هوایی کمک خواهید رساند که نتیجه آن کمک به کشور و روحیه پایداری خودتان و ملت غیور خواهد بود.

وی انگیزه جوانان مومن ایران اسلامی را ستودنی دانست و بیان داشت: بیشتر از ۷۰ درصد شهدای دفاع مقدس را جوانان هم سن و سال شما تشکیل می‌دهند در این سن است که انسان انگیزه بسیار قوی برای حرکت و شکوفایی دارد.

اسماعیلی شهدای دفاع مقدس را مردان افسانه ای ملت ایران دانست و تاکید کرد: با وجود چنین انسانهایی ما مانند برخی از ملل دیگر نیاز به افسانه نداریم؛ ما به جای افسانه ها، ستاری، بابایی، کاظمی و ... داریم.