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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۴۶

از شبکه جهانی سحر صورت می گیرد

پخش ویژه برنامه‌های دعوت به رویداد «تبریز ۲۰۱۸»

پخش ویژه برنامه‌های دعوت به رویداد «تبریز ۲۰۱۸»

تبریز- مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز از پخش ویژه برنامه‌های دعوت به رویداد تبریز ۲۰۱۸ از شبکه جهانی سحر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حاجی‌زاده با اشاره به برگزاری نمایشگاه گردشگری تهران و حضور فعال شهرداری تبریز در این نمایشگاه گفت: در راستای استفاده بهینه از فرصت های اطلاع رسانی و تبلیغی شبکه های برون مرزی صدا و سیما و با هماهنگی‌های صورت گرفته، شبکه جهانی سحر  ضمن پوشش غرفه تبریز در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران طی چهار شب و از طریق برنامه زنده «آی ایشیغی» به معرفی تبریز و دعوت از مهمانان و گردشگران خارجی برای حضور در تبریز خواهد پرداخت.

حاجی‌زاده با اشاره به اینکه برنامه «آی ایشیغی»  با حضور هنرمندان و مدیران استانی و کشوری با محوریت تبریز ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد، اظهار کرد: هدف از تولید و پخش این برنامه معرفی قابلیت ها و جاذبه های تبریز و دعوت از گردشگران ومیهمانان خارجی برای حضور در این کلان شهر به ویژه در ایام عید و سال آینده است.

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز با اشاره به اینکه برنامه های «آی ایشیغی»  (نور ماه) یکی از برنامه های پربیننده شبکه جهانی سحر است، گفت: شبکه جهانی سحر یکی از شبکه‌های پربیننده و بخش برون مرزی صدا و سیماست که در گستره کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان و بخش شرقی و شمال شرقی جمهوری ترکیه بیننده بسیاری دارد.

حاجی‌زاده مهمانان اولین روز این برنامه تلویزیونی را مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مرتضی آبدار مدیرکل گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی آذربایجان شرقی اعلام کرد.

کد مطلب 4207157

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