به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حاجی‌زاده با اشاره به برگزاری نمایشگاه گردشگری تهران و حضور فعال شهرداری تبریز در این نمایشگاه گفت: در راستای استفاده بهینه از فرصت های اطلاع رسانی و تبلیغی شبکه های برون مرزی صدا و سیما و با هماهنگی‌های صورت گرفته، شبکه جهانی سحر ضمن پوشش غرفه تبریز در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران طی چهار شب و از طریق برنامه زنده «آی ایشیغی» به معرفی تبریز و دعوت از مهمانان و گردشگران خارجی برای حضور در تبریز خواهد پرداخت.

حاجی‌زاده با اشاره به اینکه برنامه «آی ایشیغی» با حضور هنرمندان و مدیران استانی و کشوری با محوریت تبریز ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد، اظهار کرد: هدف از تولید و پخش این برنامه معرفی قابلیت ها و جاذبه های تبریز و دعوت از گردشگران ومیهمانان خارجی برای حضور در این کلان شهر به ویژه در ایام عید و سال آینده است.

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز با اشاره به اینکه برنامه های «آی ایشیغی» (نور ماه) یکی از برنامه های پربیننده شبکه جهانی سحر است، گفت: شبکه جهانی سحر یکی از شبکه‌های پربیننده و بخش برون مرزی صدا و سیماست که در گستره کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان و بخش شرقی و شمال شرقی جمهوری ترکیه بیننده بسیاری دارد.

حاجی‌زاده مهمانان اولین روز این برنامه تلویزیونی را مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مرتضی آبدار مدیرکل گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی آذربایجان شرقی اعلام کرد.